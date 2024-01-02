انت الأن تتابع خبر لسبب لا يستوعبة العقل.. ثلاثينية سعودية تطلب من المحكمة تزويجها من هذا المقيم بشكل عاجل ودون اي تاخير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت سيدة سعودية في الأربعينات من عمرها لمعاناة كبيرة بسبب رفض أسرتها لزواجها من الشخص الذي ترغب فيه. وقد قررت السيدة أن تلجأ إلى المحكمة لتحقيق حقها في الزواج والحصول على الستر الذي ترغب فيه.

مشكلة العضل في الزواج

تعتبر مشكلة العضل في الزواج أمرًا شائعًا في المجتمعات العربية، حيث يتم منع الفتيات من الزواج بمن يرغبن فيه. ويتسبب هذا الرفض غير المبرر في تأخير زواج النساء وتعرضهن للضرر النفسي والاجتماعي.

تفاصيل الدعوى

في الدعوى التي تقدمت بها السيدة، أوضحت أنها تلقت عروض زواج من 8 رجال خلال فترة عامين، ولكن أسرتها منعتها من الزواج بأي منهم. وتشير السيدة إلى أن الشخص الذي ترغب فيه هو مقيم أجنبي يعمل في وظيفة مرموقة داخل المملكة، وتعتبره مناسبًا للزواج.

أهداف الدعوى

ترغب السيدة السعودية في الزواج والحصول على الستر، وذلك حتى لا تفوت فرصة إنجاب الأبناء وبناء أسرة. كما تشعر بأن رفض أسرتها يسبب لها الضرر النفسي والاجتماعي، وتخشى أن تفوت الفرصة للزواج في وقت مناسب حسب المجتمع.

قرار المحكمة

بعد النظر في الدعوى، قررت المحكمة أن حالة العضل والضرر التي تعاني منها السيدة واضحة ولا يمكن الشك فيها. وبناءً على ذلك، قامت المحكمة بنزع ولاية الأسرة عن تزويج ابنتهم ومنحها الحق في الزواج. كما تم نقل الولاية إلى المحكمة الشرعية لإتمام عقد الزواج مع الشخص المقيم الأجنبي الذي ترغب فيه السيدة..