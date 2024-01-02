انت الان تتابع خبر صدق او لا تصدق.. هذه العشبة لها مفعول خارق في علاج احتباس السوائل و تخلصك بشكل نهائي من حصى الكلى دون الحاجة الى تدخل جراحي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عشبة ذيل الحصان لها فوائد صحية للجسم لا حصر لها، وليس ذلك فقط بل له فوائد جمالية للشعر، فهي تعالج مشكلة جفاف الشعر والعمل على ترطيبه ونعومته، كما أنه يتخلص من التهابات الفروة المسببة في ظهور القشرة، فإذا كنت من الأشخاص الذين يسمعون عنها أول مرة، فإليكم وصفة ذيل الحصان للشعر ومكوناتها وطريقة تحضيرها وكيفية استخدامها.



خلطة عشبة ذيل الحصان للشعر

تستخدم نبات ذيل الحصان في تكثيف الشعر وزيادة طوله لاحتوائه على معدل مرتفع من السيليكا التي تساعد في إصلاح خصلات الشعر ونموها بشكل صحي وتكون أكثر قوة وحيوية، كما أنه غني بعنصر الكولاجين الذي يرمم أنسجة الشعر، بالإضافة إلى ذلك استخدام هذه العشبة تعالج مشكلة الكحة وتقصف الشعر والهيشان وتكسير الأطراف، وأخيرًا يساعد في تنظيم إفراز الغدد الدهنية وبالتالي فهو مفيد لفروة الشعر الدهنية وبالتالي الاستمرار على استخدامها يقلل من ظهور القشرة، وبعد أن تعرفنا على فوائدها المتعددة للشعر، إليكم مكونات هذه الوصفة لصنعها في المنزل بطريقة بسيطة:

ملعقة واحدة كبيرة من عشبة ذيل الحصان.

كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من نبات السدر المطحون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من نبات إكليل الجبل.



طريقة التحضير

عليك تحضير خلطة عشبة ذيل الحصان للشعر واستخدامها على فروة الشعر باستمرار، للحصول على شعر طويل، فهو يزيد من نموه بمعدل سريع، وطريقة تحضيرهل تكون كالتالي:

نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء، ثم نضيف إليها عشبة ذيل الحصان وعشبة إكليل الجبل، و نرفعهم على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

وبهذا أصبح لدينا ماسك الشعر جاهز.

نرفع الوعاء من على النار ونغطيه ونتركه لمدة ساعة.

بعد ذلك نضيف إليهم زيت جوز الهند وبودرة السدر ونقلب.