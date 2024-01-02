انت الان تتابع خبر عاجل.. الإعلان عن كارثة طبيعية في طريقها إلى سلطنة عمان.. والارصاد تدعو جميع الموطنيين الى الانتباه واخذ الحيطه والحذر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تخضع عُمان لمناخ الجاف الصحراوي وشبه الجاف الاستبس، مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة معظم العام، عدا المناطق المرتفعة والجزر، وهي تتجاوز في النهار 45° م صيفاً ولا يقل متوسط الحرارة في أبرد الشهور عن 20°م بحكم مرور مدار السرطان في ثلثها الشمالي، وتستقبل عمان العام الجديد بأمطار متفرقة على حسب توقع الأرصاد وإليك كافة التفاصيل كالتالي.



توقعات حالة الطقس في سلطنة عمان اليوم

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تدفق السحب العالية والمتوسطة على محافظة مسندم مع فرص لهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا ابتداء من مساء اليوم وتستمر لليومين التاليين مع تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر والمناطق الساحلية لبحر عمان مع فرص لهطول أمطار متفرقة.

كما قال خبراء الأرصاد إن الصور الجوية توضح تأثر أجزاء كبيرة في شبه الجزيرة العربية وخاصة المملكة السعودية بأخاديد جوية مُتتابعة خلال الأيام المقبلة، مما يتسبب في تقلبات جوية وأمطار رعدية في مناطق واسعة منها، فيما يُتوقع أن سوف يكون الطقس مُستقراً على أغلب الأجزاء الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية بما في ذلك أجواء سلطنة عمان.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مستقراً وصحواً بوجهٍ عام على معظم محافظات السلطنة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الأسبوع الأول من العام الجديد 2023، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً في أغلب الأنحاء ومائلة للبُرودة ليلًا، لا سيما فوق المرتفعات والجبال، وتشهد السلطنة هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتعمل على تصاعد الأتربة في المناطق الصحراوية.

الخصائص العامة لمناخ سلطنة عمان

تخضع عُمان لمناخ الجاف الصحراوي وشبه الجاف الاستبس مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة معظم العام، عدا المناطق المرتفعة والجزر ـ وتتجاوز درجة الحرارة في النهار 45° م صيفاً ولا يقل متوسط الحرارة في أبرد الشهور عن 20°م بحكم مرور مدار السرطان في ثلثها الشمالي.



ونظراً لموقعها الهامشي بين أعاصير العروض الوسطى والموسميات في العروض الدنيا، أصبحت الأمطار قليلة ومتذبذبة في الكمية وفي توقيت التساقط، وهي شتوية في شمالي سلطنة عُمان نتيجة وجود المنخفضات الجوية التي تتعرض لها ويبلغ متوسطها 100 ملم سنوياً.



وأغزر ماتكون الأمطار على الجبال وكذلك في محافظة الظاهرة وأقل ما تكون في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، ثم في الجهات محافظة الداخلية ومحافظة الوسطى، وتسيل بها الأودية والشعاب التي تحدد مواقع العمران والتنمية ولذلك اهتم العُمانيون كثيراً بحفر الأفلاج، القنوات الصغيرة وصيانتها المستمرة وإقامة سدود التغذية على الأودية الرئيسية التي تسهم في تجديد المخزون السنوي من المياة الجوفية على شكل عيون طبيعية أو بحفر الآبار الإرتوازية.

ماهي أشهر الصيف في سلطنة عمان؟

يسود المناخ المداري الموسمي في مرتفعات ظفار في الأجزاء الجنوبية من عمان، وتسقط الأمطار في هذا الإقليم في أشهر الصيف (يوليو وأغسطس)، ومصدر هذه الأمطار هو الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تهب من بحر العرب والمحيط الهندي.