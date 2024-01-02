صدق توقعات ليلى عبداللطيف: الحكومة المصرية تكشف عن أخبار سارة للمواطنين بتوجيه مباشر من السيسي

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الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، أن المجلس في إجتماعة الأخير، اتخذ قرارا برفع الحد الأدني للأجور في شهر يوليو إلى 3 ألاف جنيه، على أن يصل في عام 2024 يصل إلى 3500 جنيه.

وقالت حنان نظير، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي أم سي"، أن قرار العلاوة الدورية يعتبر قرار غير مسبوق، لأن الحد الأدنى الذي تم تحديده كان 200 جنيه، وكان سابقا قبل الزيادة 100 جنيه.

لا يقل عن 3%

وتابعت مستشار المجلس القومي للأجور، أن أن هناك علاوة دورية بحد أدني 7% من الراتب الأساسي، وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى العلاوة الدورية لا يقل عن 3%