انت الان تتابع خبر خبر هام وعاجل.. الأرصاد السعودية تطلق صافرات الانذار وتناشد أهالي هذه المناطق البقاء في منازلهم خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الجدير بالذكر أن خبير الطقس السعودي (عبد العزيز الحصيني) أصدر تحذير عاجل في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 من الطقس المتوقع خلال الخمسة أيام القادمين، حيث يتوقع أن تسود في البلاد طقس متقلب مع البرد وانخفاض في درجات الحرارة وصقيع ورياح تجاهها قطبي هذا بالإضافة للأمطار المتفرقة على بعض المناطق، ويجب الالتزام بالإرشادات الصادرة من هيئة الدفاع المدني السعودية لتقليل الأضرار الناجمة.



برد وصقيع ورياح قطبية وأمطار بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية رسميًا عبر الحساب الرسمي لها عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن اليوم الموافق الثلاثاء هو بداية (طالع الشولة) وأطلق عليها ذلك من قبل العرب (شالت الناقة بذيلها) إذا رفعته ومن أبرز الظواهر المناخية المصحوبة لهذه الحالة نجد التالي:

تستمر الحالة لمدة 13 يوم فقط.

هي آخر نجوم المربعانية.



هي آخر نجوم المربعانية.

في هذه الفترة يبدأ طلع الذكور بها وبواكير النخل.

توافق هذه المرحلة موسم زراعة القمح والشعير في الشمال.

يتم زراعة بعض الفواكه والخضراوات في تلك الفترة مثل: المشمش، الخوخ، الحبة السوداء، البطيخ، الباذنجان.

ثالث طالع بطوالع الشتاء بها يشهد استمرار البرودة والصقيع وتهب الرياح الشديدة القطبية.

المميز في الشولة أن ليلها طويل وبارد شديد ويظهر ذلك في قول العرب (إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، و أعجلت الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة).

بداية الفترة تشهد حالة ممطرة وتوافق الحالة السادسة للموسم الحالي 1445 هجريًا وفقًا لنماذج الطقس العددية، ويتوقع استمرار الحالة الممطرة هذه في الـ 5 أيام القادمة على مناطق متفرقة من السعودية: المنطقة الشمالية، الوسطى، الشرقية، الغربية، والجنوبية.

في التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد حول حالة الطقس هناك توقعات بهطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة ينتج عنها جريان السيول، بالإضافة لهبوب الرياح الباردة النشطة مع زخات البرد.

وتسود هذه الحالة على عدة أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم وتصل إلى الأجزاء الشمالية من الرياض والشرقية أيضًا.

بالإضافة إلى السماء الغائمة بشكل جزئي مع وجود فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق المتفرقة من: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء أخرى من منطقة الجوف مع احتمالية تكون الضباب على هذه المناطق خلال ساعات النهار الأولى.

متى يعتدل الجو في المملكة السعودية؟

الجدير بالذكر أن الطقس يعتدل في المملكة السعودية في الفترة ما بين شهر ديسمبر إلى شهر ديسمبر.