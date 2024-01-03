انت الان تتابع خبر اكتشفوا سر مزيج اللبن والبيض التي سيغير جسدك جذريا في دقائق قليلة فقط والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحتوي كل من البيض والحليب على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتينات والأحماض الأمينية والكالسيوم، وهو أمر ضروري لنمو وتحسين أداء الجسم والدماغ، وإنقاص الوزن.



لكن, هل فكرت يومًا، ماذا يحدث إذا تناولت كوب من مزيج اللبن بالبيض؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقاً لما ورد في موقع "timesofindia".

هل يجب أكل البيض والحليب معاً؟

إن خلط البيض والحليب معاً أثناء الطهي ليس له أي آثار جانبية، إذ يؤدي إلى تعزيز صحة الجسم مع تحسين مذاق وملمس الطعام.

ومع ذلك، فإن تناول البيض النيئ أو خلطه يعتبر أمر خاطيء، وذلك لأنه يسبب عديد من المشكلات الصحية، لأن تناول شكلين من البروتين في نفس الوقت يمكن أن يؤثر على الهضم ويسبب الانتفاخ وعدم الراحة وآلام المعدة وحتى الإسهال، ومع ذلك ، يتم استخدام البيض والحليب في الغالب معًا في الطهي والخبز.

إضافة إلى ذلك، يوضح الخبراء يؤدي هذا المزيج إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، والإصابة بمرض السالمونيلا، التسمم الغذائي وكذلك نقص البيوتين، وهذا يحدث عندما ترتبط البروتينات في البيوتين بمركبات البيوتين وتعيق امتصاصه في الجسم.

وغالبًا ما يستهلك الأشخاص الذين يحاولون بناء العضلات البيض النيئ والحليب لتنمية العضلات والجسم بشكل أسرع، ولكن هذا يمكن أن يزيد أيضًا من خطر تعرضهم للكوليسترول على المدى الطويل، وبالتالي، إذا كنت تسعى فعليًا إلى بناء جسم قوي وتحسين الصحة العامة، فمن الأفضل طهيهم جيداً قبل تناولهما.

مع الحرص على إذا كنت تريد تجنب أي مشاكل في الهضم وصحة الأمعاء، من الأفضل ترك فجوة ساعة بين تناول نوعين من البروتين.