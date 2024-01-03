انت الان تتابع خبر شابة مراهقة اعتادت تناول هذا المشروب كل يوم قبل النوم، وفجأة حدثت معها الكارثة المرعبة.. تفاصيل سيقشعر منها بدنك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تروي فتاة في السابعة والعشرين من عمرها قصة إصابتها بمرض الفشل الكلوي، نتيجة لتناولها المسكنات ومشروبات الطاقة بشكل مفرط.

في تسجيل صوتي بثه برنامج "النقطة العمياء" على القناة السعودية الأولى، تحكي الفتاة قصتها وكيف تعرضت لمشاكل صحية خطيرة بسبب تناولها كميات كبيرة من مشروبات الطاقة والمسكنات بدون وصفة طبية.



تفصح الفتاة عن تناولها لكميات هائلة من مشروبات الطاقة خلال فترة الاختبارات قبل بضع سنوات، وكيف تعرضت لمشاكل صحية خطيرة بسبب ذلك، بما في ذلك آلام حادة في الكلى والمغص والاستفراغ وضيق التنفس وتجمع السوائل في الجسم. وتشير إلى أنها تناولت المسكنات بكميات كبيرة للتخفيف من هذه الآلام، دون وصفة طبية وبدون مراعاة الجرعة المناسبة، وهذا ما أدى في النهاية إلى إصابتها بمرض الفشل الكلوي.