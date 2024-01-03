انت الان تتابع خبر توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الفزع وتنذر بكارثة قادمة: هذا العام يهدد بأقوى زلزال عربي في التاريخ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف اننا سنرى أبواب الهجرة مفتوحة من عدة دول أجنبية حول العالم، الأمر الذي فاجئ الجمهور الوطني والغربي.

ومن خلال توقعاتها الجديدة، كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن وقوع كارثة عالمية تدمع لها العيون خلال عام 2024.

وتابعت: "سنرى العالم يجتمع معا لمساعدة دولة عربية ستتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم".

وأضافت العرافة: "أنصح بعدم ترك دولة لبنان واستثمار مشاريع صغيرة في البداية، وذلك لأن أكثر الدول العربية وخاصة دول الخليج ستعود إلى لبنان من أجل الاستثمار وانتعاش الاقتصاد".

وواصلت: "لبنان ستتعافى وتعود قوية برغم كل الصعوبات والأزمات المالية، بالإضافة إلى ذلك سينتعش الاقتصاد اللبناني وستزداد الأرباح المالية خلال الفترة المقبلة".

واستكملت: "حصول المودعين في البنوك اللبنانية على تعويض ومبلغ مالي كبير".

وختمت: "ستشهد تركيا فيضانات وأحداث مؤسفة، ما يثير الذعر بين السكان، ما سيضطر الرئيس التركي أردوغان إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد".