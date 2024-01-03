اختبر قوتك الحقيقة في غرفة النوم باستخدام البقدونس .. كله بهذه الطريقة واتفرج النتيجة بنفسك

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الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر البقدونس أحد النباتات العشبية الشهيرة التي تنمو في كثير من مناطق العالم والتي يتم استخدامها على نطاق واسع لدى كثير من الناس وذلك لفوائده الصحية والغذائية العديدة التي يمكن للجسم الحصول عليها من خلاله.

ويعرف البقدونس بأنه أحد المكونات الرئيسية في تحضير الوجبات الغذائية المختلفة كما يتم استخدامه بصورة كبيرة في الطب كوصفة دوائية لكثير من الأمراض والمشاكل التي يعاني منها جسم الانسان. وتؤكد الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة قدرة البقدونس الفائقة في علاج الأمراض المستعصية التي تصيب الجسم مثل مشاكل الجهاز الهضمي وعلاج أمراض القلب وتنظيم سكر الدم بالإضافة إلى علاج مشاكل الكبد والقولون العصبي. وتشير التجارب العلمية إلى أن تناول كوب من عصير البقدونس يوميا كفيل بحصول الجسم على فوائد صحية عديدة وذلك لاحتوائه على كثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي تنشط أجهزة الجسم المختلفة مايجعلها أكثر كفاءة وحيوية حيث يؤدي تناول كوب من عصير البقدونس يوميا إلى الآتي: 1-يعززصحة الجهاز الهضمي والكبد: يساهم تناول عصير البقدونس يوميًا في دعم صحة الجهاز الهضمي، ويعود ذلك بسبب دوره في دعم الكبد، فالبقدونس يزيد من مستويات الغلوتاثيون (Glutathione) المضاد للأكسدة الرئيس في الكبد. وقد ثبت أن البقدونس يمكن أن يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، حيث إن البقدونس يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء. 2- تقليل مستويات السكر في الدم: وثبت أن عصير البقدونس يخفض مستويات الغلوكوز في الدم، حيث يستخدم كعلاج بديل لمرض السكري من النوع الأول في بعض البلدان. 3- تحسين رائحة النفس والجسم: يعد البقدونس غني بالكلوروفيل، وهذا يجعله يمنح النفس والجسم رائحة جميلة والجدير بالذكر أن الكلوروفيل يعمل كمضاد للطفرات ويقلل من البكتيريا المسببة للرائحة المسؤولة عن إنتاج رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم. 4- خفض ضغط الدم: من المعروف أن البقدونس يعمل كمدر للبول كونه يزيد من إفراز الصوديوم والماء من خلال البول وزيادة إعادة امتصاص البوتاسيوم في الكليتين، وهذا يجعله يقلل من ضغط الدم. 5. المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان: وتحتوي أوراق البقدونس الطازجة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، والكاروتينات، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وهذه المركبات جميعها تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة. 6-تنقيةالكليتين من السموم: ويشير الخبراء إلى أن كوب واحد من عصير البقدونس يملك القدرة على غسل الكليتين وتنقيتهما من السموم ووقاية المثانة من أي مرض قد يصيبها 7- تقوية المناعة: ويعمل عصير البقدونس على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ما يساعد الجسم في مقاومة العدوى البكتيرية التي قد تهاجم الجسم ما يعني عدم إصابة الجسم بأي مرض أو وباء.

تغسل حزمة من البقدونس جيدًا ثم نضعها فى 3 أكواب من الماء ونتركها تغلى على النار اترك الخليط حتى يبرد وبعد ذلك اشرب الخليط صباحا على الريق أو على مدار اليوم.

فوائد منقوع البقدونس للكلى حصوات الكلى هي في الواقع رواسب متبلورة من الكالسيوم والمعادن الأخرى في المسالك البولية للإنسان، أكثر أشكال حصوات الكلى شيوعًا هي حصوات الأكسالات ، كان من المفترض أن يؤدي تناول كميات كبيرة الكالسيوم أو ارتفاع امتصاص الكالسيوم إلى الإصابة بحصوات الكلى ، لكن أحدث الدراسات تظهر أن تناول الكالسيوم بكميات كبيرة يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى بشكل كبير ،الكالسيوم الغذائي لا يسبب حصوات الكلى ، ولكن الكالسيوم

الإضافي الموجود في الماء ينتج عنه حصوات الكلى، ويساعد تناول البقدونس المغلي على علاج حصوات الكلى.فوائد البقدونس للكلى والمسالك البولية يعتبر البقدونس آمنًا لمعظم البالغين على المدى القصير في بعض الناس ، ولكن يمكن أن يسبب البقدونس تفاعلات حساسية الجلد

اضطرابات النزيف: قد يبطئ البقدونس تخثر الدم من الناحية النظرية ، قد يؤدي تناول البقدونس إلى زيادة خطر النزيف لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف. داء السكري : البقدونس قد يخفض مستويات السكر في الدم ، راقب علامات انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) وراقب نسبة السكر في الدم بعناية إذا كنت مصابًا بداء السكري واستخدم البقدونس

احتباس السوائل (الوذمة) : هناك قلق من أن البقدونس قد يتسبب في تمسك الجسم بالصوديوم (الملح) ، وهذا يزيد من احتباس الما

ارتفاع ضغط الدم : هناك قلق من أن البقدونس قد يتسبب في تمسك الجسم بالصوديوم (الملح) ، وهذا قد يجعل ارتفاع ضغط الدم أسوأ

أمراض الكلى : لا تتناول البقدونس إذا كنت تعاني من أمراض الكلى، يحتوي البقدونس على مواد كيميائية يمكن أن تجعل أمراض الكلى أسو

كما أن البقدونس قد يخفض مستويات السكر في الدم ويمكن أن يتداخل مع السيطرة على نسبة السكر في الدم

فوائد مغلي البقدونس للتنحيف يحتوي البقدونس أيضا على كميات لا بأس بها من الحديد والمانجنيز والكالسيوم والفوسفور. ويعد البقدونس أحد الأعشاب الطبيعية للتخسيس والتنحيف حيث يعتبر البقدونس مصدرا جيدا لفيتامينات "ك و أ و ج". كما يحتوي أيضا على حمض الفوليك ولذلك ين

بإدخال البقدونس كمشروب مغلي يوميا مع النظام الغذائي, إلا أنه بالرغم من ذلك ليس مشروبا سحريا لمن يريدون اتباع الرجيم فهو مدر طبيعي للبول وبالتالي فهو يعمل على التخلص من الماء الزائد بالجسم. ولذلك يعد أحد أفضل أنواع الشاي للتخسيس والرجيم وتنحيف الجسم

فوائد منقوع البقدونس للرحم فوائد منقوع البقدونس للرحم، يساعد فيتامين K الموجود في البقدونس على تقليل تقلصات الدورة الشهرية وآلام الدورة الشهرية الأخرى عن طريق تنظيم وظيفة الهرمونات، لأن فيتامين K هو أحد فيتامينات تخثر الدم ، فهو يساعد في حدوث نزيف مفرط أثناء الدورة الشهرية ويخفف الآلام لأعراض الدورة الشهرية..يؤدي النزيف المفرط إلى مزيد من التشنجات والألم أثناء الدورة الشهرية، تظهر العديد من الأبحاث أن فيتامين K يمكن أن يساعد في علاج أعراض الدورة الشهرية ، والعكس صحيح أيضًا نقص فيتامين K لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه الأعراض.

أضرار البقدونس المغلي من المحتمل أن يكون استهلاك كميات كبيرة جدًا من البقدونس غير آمن ، لأن هذا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية أخرى مثل (فقر الدم) ومشاكل في الكبد أو الكلى.

الحمل والرضاعة : تناول البقدونس بكثرة يمكن أن يسبب الإجهاض وبدء تدفق الدورة الشهرية.

فوائد شرب البقدونس للبشرة يحتاج الجسم إلى كمية كافية من النحاس لتكوين الصبغة والملمس الطبيعي للجلد والشعر والعينين، يلعب البقدونس دورًا في تطوير الميلانين ، وهو المسؤول عن إعطاء بشرتنا لونها البني وكذلك شعرنا وأعيننا صبغة فريدة لأن البقدونس يتكون من كمية كبيرة من النحاس.

أظهرت الأبحاث أيضًا أن النحاس يساعد في بناء الكولاجين ، وهو المادة المسؤولة عن الحفاظ على مظهر الشباب ومرونته، بالإضافة إلى ذلك ، يشارك النحاس في إنتاج الإيلاستين ، وهي مادة توجد في النسيج الضام للجلد وتحافظ على مرونة الجلد سليمة.

فوائد مغلي البقدونس للالتهابات وجد الباحثون أن الاستهلاك العالي للخضروات والفواكه الطازجة له ​​صلة بانخفاض خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، أظهرت الأبحاث أيضًا أن زيادة استهلاك فيتامين سي مرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بسرطان الرئتين والفم والحبال الصوتية والحلق والقولون والمستقيم والمعدة والمريء.

كما تم اكتشاف فعالية البقدونس ضد التهاب المفاصل الروماتويدي، يحتوي فيتامين ج وبيتا كاروتين الموجودان في البقدونس على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في السيطرة على التهاب المفاصل، يُعتقد أن الاستهلاك المنتظم للبقدونس يسرع من عملية إزالة حمض البوليك ، والذي تم ربطه بأعراض التهاب المفاصل.

فوائد البقدونس المغلي للرجال فوائد البقدونس المغلي للرجال ،يعمل البقدونس المغلي على علاج الكوليسترول الضار فى الدم، ويحمي القلب من الأمراض الخطيرة التى يمكن أن تسبب مشاكل الصحة الجسدية.

البقدونس يساعد على تقوية القدرة الجسدية ويحمي من الالتهابات التى تسبب العقم، كما أنه محفز جيد للدورة الدموية في الجسم وتدفقها.

البقدونس يزيد من الرغبة الجسدية لدى النساء والرجال

القيمة الغذائية لكل 100 غرامٍ من البقدونس: -الماء87.7 مليليتر -السعرات الحرارية36 سعرة حرارية -البروتين 2.9غرام -الدهون0.7 غرام -الكربوهيدرات6.3 غرام -الألياف3.3 غرام -السكريات0.8 غرام -الكالسيوم138 مليغرام -الحديد6.2 مليغرام -المغنيسيوم 50مليغرام -الفسفور58 مليغرام -البوتاسيوم 554مليغرام -الصوديوم56 مليغرام -الزنك1.07 مليغرام -النحاس 0.1مليغرام -فيتامين ج 133مليغرام -السيلينيوم0.1 ميكروغرام -فيتامين (ب1)0.08 مليغرام -فيتامين (ب2)0.09 مليغرام -فيتامين (ب3)1.3 مليغرام -فيتامين (ب6)0.09 مليغرام -الفولات152 ميكروغرام -الكولين 12.8مليغرام -فيتامين أ421 ميكروغرام -فيتامين هـ 0.7مليغرام -فيتامين ك1640 ميكروغرام.

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