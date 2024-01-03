انت الان تتابع خبر اتفرج : شيء غريب ينزل من السماء في هذه الدولة و يبتلع الاخضر واليابس وسكانها يعيشون أهوال يوم القيامة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت المكسيك سقوط نيزك سجلت الكاميرات لحظة اختراقه الغلاف الجوي وهبوطه على الأرض.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من المكان الذي سقط فيه النيزك، شمالي البلاد. وذكرت الصحف في مونتيري أن النيزك، أو قطعة من صخور الفضاء المتبقية بعد سقوط النيزك، هبطت في بلدة صغيرة في ولاية تاماوليباس المجاورة.



الكرات النارية عبارة عن نيازك لامعة بشكل غير عادي - خطوط الضوء التي تظهر في السماء عندما تدخل قطع صغيرة من الكويكبات أو المذنبات الغلاف الجوي للأرض وتحترق. إذا تجنبت هذه الأشياء التفكك تمامًا وتمكنت من الوصول إلى الأرض، فإنها تُعرف باسم النيازك.



وبحسب قسم الزلازل والبراكين التابع لمعهد البحوث الجيولوجية والغلاف الجوي في المكسيك، اخترق النيزك أجواء الأرض في الساعة 8:18 مساء أمس بالتوقيت المحلى للمكسيك. تشير التقارير المحلية إلى أن النيزك سقط بالقرب من Ciudad Victoria، عاصمة ولاية Tamaulipas. أفاد منفذ الأخبار المكسيكي ميلينيو أن النيزك أشعل النار في الأدغال في المنطقة التي سقط فيها.



جاء سقوط النيزك عندما وصل إعصار دلتا إلى اليابسة في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك، حيث جلبت رياحًا بلغت سرعتها حوالي 110 أميال في الساعة.

بالإضافة إلى هذه الظواهر الطبيعية، تعرضت المكسيك أيضًا لعدة زلازل، حيث بلغت قوتها 14 زلزالًا بقوة 4.0 أو أكثر على مقياس ريختر. وكانت أقوى هذه الضربات في ولاية أواكساكا الجنوبية، حيث بلغت قوتها 4.3 درجة، وتصنف على أنها زلزال "خفيف". على الرغم من أنها غالبًا ما يتم الشعور بها، إلا أنها تسبب أضرارًا طفيفة فقط.

تُعتبر المكسيك واحدة من أكثر البلدان نشاطًا زلزاليًا في العالم، حيث تقع عند نقطة تلاقي ثلاث صفائح تكتونية كبيرة - أجزاء واسعة من القشرة الأرضية. تؤدي حركة هذه الصفائح إلى حدوث زلازل ونشاط بركاني.



في الواقع، شهدت المكسيك في الأشهر الثلاثة الماضية ما يزيد قليلاً عن 30 زلزالًا فوق 1.0 درجة يوميًا.