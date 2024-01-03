انت الان تتابع خبر عاجل.. السعودية تفاجى ابناء هذه الجالية المقيمين على أراضيها بقرارت غير متوقعة بشان الاقامات للعام 2024.. قرارات أثارت دهشة جميع الدول الخليجية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن توطين منافذ البيع داخل المملكة، حيث تسعى الحكومة في المملكة إلى توظيف أكبر عدد من المواطنين من خلال تشجيعهم على المشاركة في سوق العمل، وذلك من أجل رفع الاستثمار والاقتصاد داخل، ولمعرفة كافة التفاصيل كاملة عن إلغاء تجديد الإقامة لبعض الفئات تابعونا في السطور القادمة.

تسعى المملكة إلى توفير بيئة عمل مناسبة لجميع مواطنيها، وذلك من أجل تحسين الأنشطة الاقتصادية وبالتالي رفع اقتصاد البلاد، حيث تعد رؤية المملكة خلال الفترة القادمة هي الحد من نسبة البطالة في المجتمع، وتتمثل تلك الأهداف في التالي:

بيع المواد والأدوات الخاصة بالتعليق والتعبئة.

تخصيص منافذ لبيع العشب والأجهزة الخاصة بتنقية المياه، بالإضافة إلى المعدات الخاصة بالملاحة.

تخصيص منافذ لبيع أدوات الأمان.

إنشاء منافذ مخصصة من أجل بيع مستلزمات الصيد والرحلات.

تخصيص منافذ لبيع السيارات الكهربائية.

إنشاء منافذ مخصصة المصاعد.

توجد العديد من فرص العمل المتاحة لجميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منافذ التوطين، وتتمثل تلك الوظائف في التالي:

وظيفة الصراف.

وظيفة خدمة العملاء.

وظيفة مدير فرع.

وظيفة محاسب.

وظيفة مشرف عام.

يستطيع جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من التسجيل في توطين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اتبع جميع التعليمات على الموقع.

اضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

اكتب جميع البيانات المطلوبة.

ادخل على موقع توطين الإلكتروني الرسمي من خلال الضغط على هذا

ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

اجب على جميع الأسئلة المطروحة.

انقر على أيقونة إنشاء حساب.



حدد البرنامج مجموعة من الشروط الخاصة التي يلزم توفرها في الشخص المتقدم على طلب الالتحاق بالبرنامج، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

ألا يقل عمر الشخص عن 18 عامًا ولا يتجاوز عمر 60 عامًا.

ألا يكون الشخص مازال يدرس.

ألا يملك المتقدم سجل تجاري.

أن يكون الشخص مواطن سعودي الجنسية.

ألا يكون الشخص قد استفاد من قبل من البرنامج.