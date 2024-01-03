انت الان تتابع خبر تغنيك عن الفيلر والكريمات .. الكشف عن الطريقة الصحيحة لاستخدام الكركم للوجه والتي ستغير بشرتك تماماً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إلى جانب خصائصه الطبية المتعددة، يستخدم الكركم أيضًا من أجل العناية بالبشرة والحفاظ على جمالها، حيث يمكن تحضير ماسك الكركم للوجه في المنزل واستخدامه من أجل علاج حب الشباب ومختلف مشكلات البشرة.

في هذا المقال سنتناول الحديث عن فوائد الكركم للبشرة، وما هي أضرار استخدام الكركم للوجه والبشرة.

فوائد الكركم لحب الشباب

إن أولى فوائد الكركم للبشرة التي يمكن التحدث عنها هي استخدامه لعلاج حب الشباب، حيث أن الكركم يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للأكسدة. ويعد الكركم مفيدًا على وجه الخصوص لعلاج حب الشباب الالتهابي، والذي يرافقه ظهور الخراجات والبثور في الوجه والبشرة.

ومن فوائد الكركم للبشرة أن مستخلص الكركم يمكن أن يقلل أيضًا من ظهور ندبات حب الشباب، ويمكن أن يعالج آثار حب الشباب القديمة.

ومن أجل تحضير ماسك الكركم للوجه وحب الشباب ينصح باتباع الخطوات التالية:

خلط الكركم مع الماء الدافئ والعسل.

وضع الخليط على المنطقة المصابة سواء الوجه أو غيرها من مناطق الجسم المصابة بحب الشباب.

ترك الماسك لمدة 10 دقائق.

شطف البشرة جيدًا بالماء الدافئ.

وضع التونر والمرطب على البشرة.

فوائد الكركم لتفتيح البشرة

كجزء من فوائد الكركم للبشرة السمراء هي علاج فرط التصبغ أو اسمرار البشرة، والذي يعتبر أحد محاور العديد من الدراسات التي قامت بدراسة فوائد استخدام الكركم بشكل موضعي على البشرة السمراء. [1،2]

وقد وجدت إحدى هذه الدراسات، التي أجريت في عام 2010 على نساء من الصين، أن استخدام كريم الكركم للبشرة يمكن أن يقلل من فرط التصبغ لدى النساء بنسبة أكثر من 14%، وذلك بعد استخدامه على مدار أربعة أسابيع. [1]ويمكن أن تعود فوائد الكركم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها لاحتوائه على عنصر يسمى الكركمين الذي من الممكن أن يقلل من إنتاج صبغة الميلانين الزائدة والمسؤولة عن اللون الداكن وظهور البقع في الجلد. [4]

أما بالنسبة لطريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة والتخلص من تصبغاتها فتتضمن ما يلي: [1]

خلط الكركم مع الماء اللبن وعصير الليمون اللذان يعملان على تغذية البشرة وزيادة إشراقتها وتفتيح لونها.

وضع الخليط على الوجه.

ترك الماسك لمدة 10 دقائق.

غسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ.

وضع التونر والمرطب على الوجه، كما يمكن وضع سيروم البشرة.

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فوائد الكركم لتجاعيد البشرة

كأحد فوائد الكركم للبشرة أيضًا التقليل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، حيث يمكن أن يعمل الكركم على تحسين المظهر العام في نسيج الجلد، والذي بدوره يمكن أن يجعل التجاعيد أقل وضوحاً.

فخصائص الكركم المضادة للأكسدة يمكن أن تساعد على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتعرض يتسبب لها بظهور التجاعيد. [5]

كما يستطيع الكركم أن يؤخر من ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، وذلك بفضل قدرة الكركمين المتواجد فيه على تنشيط عدد من البروتينات التي تساهم في تأخير شيخوخة الخلايا، مما يمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

وللحصول على فوائد الكركم للبشرة وعلاج التجاعيد فإنه يمكن استخدام ماسك الكركم للوجه الذي تم ذكره سابقًا لعلاج التصبغات، فهو يستخدم لكلا المشكلتين.

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فوائد الكركم للبشرة الدهنية

يعتبر ماسك الكركم من أفضل الطرق التي تحمي البشرة الدهنية، حيث أن من فوائد الكركم للبشرة الدهنية هو تقليل إصابتها بشكل متكرر بحب الشباب، حيث من الممكن أن يعمل الكركم على تنظيم عمل الغدد الزيتية في البشرة الدهنية والتقليل من إفراز الزهم. كذلك من فوائد الكركم للبشرة الدهنية قدرته على التقليل من الالتهابات الجلدية، كما أن له تأثير قوي على الجراثيم والميكروبات، فهو يعمل كمادة مطهرة ومعقمة، كل ذلك يساهم في الحفاظ على صحة البشرة الدهنية المعرضة بشكل كبير للإصابة بحب الشباب.

فوائد الكركم للبشرة الأخرى

هناك فوائد أخرى لاستخدام الكركم للبشرة، وفيما يلي بعضًا من هذه الفوائد:

يمكن أن يفيد الكركم لعلاج الأكزيما والصدفية، وذلك لخصائصه المضادة للالتهاب.

تقليل احتمالية الإصابة بسرطان الجلد وذلك إلى جانب اتباع عادات نمط الحياة الصحية، ولكن لا زال هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات حول هذه الفائدة من فوائد الكركم للبشرة والوجه.

يحتوي الكركم على الخصائص التي تساهم في إعطاء البشرة توهج طبيعي، فالكركم يحتوي على مضادات الأكسدة والمكونات المضادة للالتهابات وهذه الخصائص قد توفر الوهج واللمعان للبشرة.

يستخدم الكركم للحد من نمو شعر على الوجه، إذ يعمل على إضعاف بصيلة الشعر فتسقط بشكل تلقائي.

يساعد استخدام الكركم على التقليل من الهالات السوداء.

يحسن الكركم من عملية التئام وشفاء الجروح.

ماسك الكركم للوجه والبشرة

بالإضافة إلى أنواع ماسكات الكركم المذكورة سابقًا، يمكن تحضير ماسك الكركم للبشرة والوجه من خلال الخلطات التالية: [5]

ملعقتان صغيرتان من دقيق الحمص، مع حفنة من الكركم وملعقة صغيرة من خشب الصندل.

ملعقة صغيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من مسحوق اللوز وحفنة من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة عسل وملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

أضرار الكركم للبشرة

يعد الكركم آمنًا نسبيًا عند تناوله عبر الفم أو وضعه كماسك على الوجه. لكن، وفي بعض الحالات يمكن أن يتسبب استخدام الكركم للبشرة ببعض الأضرار والآثار الجانبية.

فمثلًا، من أضرار الكركم للبشرة عند وضعه كماسك هو تسببه بتحسس البشرة، وهو ما يمكن أن يرتبط بعدد من الأعراض، ومنها: [3]

الشعور بحرق أو ألم في البشرة.

حكة البشرة.

احمرار البشرة.

التهاب وتقشر البشرة.

لهذا، وقبل وضع ماسك الكركم للوجه، ينصح بتجربة الماسك أولًا على مساحة صغيرة من البشرة والانتظار لفترة من الزمن ومراقبة ما إذا تسبب الكركم بحساسة أم لا.

أيضًا، من أضرار ماسك الكركم للبشرة هو تسببه بتغير لون البشرة بحيث تصبح مصفرة اللون. [3]

أما حول أضرار الكركم عند تناوله فمويًا، فمن الممكن أن تتضمن الإسهال، والغثيان، والصداع، وتغير لون البراز. [2]

في النهاية، تتعدد فوائد الكركم التجميلية، ومن ضمنها ما ذكرناه من فوائد الكركم للبشرة، مثل علاج حب الشباب، وتفتيح البشرة، وعلاج التجاعيد، وغيرها من الفوائد الأخرى. لكن، يجب التنويه إلى أن فوائد الكركم للوجه والبشرة المذكورة سابقًا تحتاج إلى إجراء المزيد من الدراسات حولها، كما يجب الحذر من حدوث الآثار الجانبية للكركم عند استخدامه ومن أهمها تحسس الجلد وتهيجه.