صراع مدمر: تصادم قوتين عسكريتين في البحر الأحمر يثير مخاوف بداية الحرب العالمية الثالثة

انت الان تتابع خبرصراع مدمر: تصادم قوتين عسكريتين في البحر الأحمر يثير مخاوف بداية الحرب العالمية الثالثة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت مصادر إيرانية، إن المدمرة الإيرانية البرز القتالية وبرفقة سفينة بوشهر العسكرية تقتربان من البحرِ الأحمر للاستقرار والتمركز قرب مضيق باب المندب.

مدمرة إيرانية في البحر الأحمر

وحسب ما نشرته وسائل إعلام إيرانية، فإن المدمرة البرز مزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى، وسوف تتمركز بالقرب من مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.

وأكدت وكالة مهر الإيرانية بأن: مدمرة إيرانية وسفينة حربية تقتربان من مياه البحر الأحمر للتمركز قرب مضيق باب المندب، مشيرة إلى أن المدمرة الإيرانية القتالية التي تحركت للبحر الأحمر مزودة بصواريخ كروز بحرية، وهي تقترب من البحرِ الأحمر للاستقرار قرب مضيق باب المندب

وتازيدت حدة التوترات في منطقة البحر الأحمر، بسبب الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، تعرضها لهجوم من قبل القوات الأمريكية، أسفر عن مقتل وفقدان عشرات الأفراد ممن ينتسبون للحوثيين في صفوف قواتهم البحرية.