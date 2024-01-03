الحقيقة المدهشة: كيفية استخدام حبوب الحلبة بشكل صحيح لتحقيق نتائج التخسيس المدهشة وتفادي الأخطاء الشائعة بنسبة 99%

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الرياض - روايدا بن عباس - من المهم اتباع نظام غذائي شامل مغذي وغني بالمغذيات للحفاظ على لياقتك وفقدان الوزن، هناك أيضًا بعض أدوات المطبخ الممتازة التي يمكن أن تزيد أيضًا من فقدان الوزن، بذور الحلبة هي واحدة منها.

البذور الصفراء الصغيرة، مليئة بقيم التغذية وقوى مساعدة فقدان الدهون، استخدمت بذور الحلبة لعدة قرون لخصائصها العلاجية والطبية، تحتوي هذه البذور الصغيرة على كمية كاملة من الألياف والحديد وفيتامين "أ" و"د"، ويمكن أن تسهل أيضًا فقدان الوزن عند تناولها بالطريقة الصحيحة، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا الحلبة ممتازة لفقدان الوزن؟

تحتوي بذور الحلبة على كمية جيدة من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تعتبر ضرورية لعملية الهضم الجيدة وتساعد على التخلص من السموم التي قد تتراكم، ثانيًا، كغذاء خارق، فهو يساعد أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم ويمكنه أيضًا التحكم في الالتهابات، والتي ترتبط بزيادة الوزن والتحكم فيه، على المدى الطويل، تساعد بذور الحلبة أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين.

هناك طريقة أخرى يمكن أن تساعدك بها، وفقًا للخبراء، فإن Galactomannan ، وهو عديد السكاريد غير المتجانسة القابل للذوبان في الماء والموجود في بذور الحلبة، يساعد على إنقاص الوزن عن طريق تقليل تراكم الدهون، لذلك، فإن فوائدها الصحية الغنية سبب كافٍ لتجربتها واستهلاكها بانتظام.

إذا كنت ترغب في استخدامها لصالحك، فنحن نخبرك بأفضل الطرق لاستهلاكها لفقدان الوزن.

تناول ماء بذور الحلبة أول شيء في الصباح

الطريقة الأكثر شيوعًا لاستهلاك بذور الحلبة لفقدان الوزن هي تناولها أول شيء في الصباح ممزوجة بالماء.

كل ما عليك فعله هو نقع ملعقة كبيرة من الحلبة في ماء بدرجة حرارة الغرفة طوال الليل، بدلاً من ذلك، يمكنك غلي البذور في الماء وشربها بعد تصفيتها، كما أنه يعمل بشكل مثير للدهشة كعامل لإزالة السموم، والذي يمكنه تنظيف معدتك في الصباح وتوفير بداية جديدة، بالإضافة إلى أنه مشروب خالٍ من السعرات الحرارية.

لاحظ أنه يمكنك اختيار إما مضغ البذور المنقوعة أو ترشيحها بعد شرب الماء فقط، من الأفضل أن تكون معدة فارغة، للحصول على نتائج أفضل، يمكن تناولها مرتين في اليوم.شاي الحلبة

يعتبر شاي الحلبة أيضًا خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في تناول مشروب منخفض السعرات الحرارية، أفضل جزء في المشروب هو إضافة مكونات تقطيع الدهون، والتي تضاعف الفوائد وتزيل السموم على الفور، كل ما تحتاجه هو ملعقة من الحلبة وقطعة من عود القرفة والزنجبيل.

اغلي الماء على القدر (1.5 كوب) وأضف المكونات الثلاثة، سيكون مشروبك جاهزًا في أقل من 5 دقائق ولا يحتاج إلى سكر أيضًا.

من المعروف أن كل من الزنجبيل والقرفة يساعدان على إنقاص الوزن حيث يساعدان في تهدئة الالتهابات والحث على الشبع في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، كلاهما مليء بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، تناول هذا الشاي المنعش والمهدئ 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

نبت بذور الحلبة وجبة خفيفة

غير تقليدي إلى حد ما، ولكن يمكنك أيضًا اختيار مضغ بذور الحلبة ككل، عن طريق نثرها.

وفقًا للدراسات، فقد ثبت أن نبت بذور الحلبة يحسن المظهر الغذائي للبذور الصفراء ويسهل أيضًا هضمها وامتصاصها، بهذه الطريقة، يمكنك أيضًا تناول المزيد من مضادات الأكسدة التي تعتبر صحية للغاية بالنسبة لك، البذور المنبثقة أفضل من البذور المنقوعة.

للحصول عليها كوجبة خفيفة، ببساطة ضع حفنة منها (أو ملعقتان)، وقم بتغطيتها بإناء كبير، دع البذور تنبت لبضع ليالٍ قبل تناولها، على الرغم من أنه من الأفضل أن تكون على معدة فارغة، يمكنك أيضًا أن تختار تناولها بين الوجبات.

خليط الحلبة والعسل

طريقة أخرى لاستخدام بذور الحلبة لفقدان الوزن على النحو الأمثل هي عن طريق مزجها مع العسل.

العسل كما نعلم هو مقوي طبيعي ممتاز للمناعة ويعمل على خفض الالتهابات من الجسم، كما أن المظهر كثيف المغذيات ومنخفض السعرات الحرارية يجعله خيارًا أفضل من السكر، لذلك، من خلال الجمع بين فوائد الحلبة والعسل، تجني الكثير من الفوائد دفعة واحدة.

كل ما عليك القيام به هو صنع عجينة من بذور الحلبة (عن طريق طحن ملعقة من بذور الحلبة في خلاط)، بمجرد الانتهاء من ذلك، أضف ملعقة من العسل إليه.

كبديل، يمكنك غلي معجون بذور الحلبة في الماء، بمجرد أن يبرد، أضف ملعقة من العسل وبعض عصير الليمون، وتناول مشروبك المخفض للدهون مثل شاي الأعشاب.كلمة تحذير

على الرغم من أن بذور الحلبة مليئة بالعناصر الغذائية ومفيدة للغاية لفقدان الوزن، فمن المهم أن تستهلكها بكميات معتدلة، عليك تناول ملعقة منها يوميًا (يكفي 2-3 جرام)، الاستهلاك الزائد يمكن أن يسبب مشاكل ويعكر الهضم، لذا كن حذرا.

مرة أخرى، في حين أنها قد لا تساعدك في إنقاص الوزن ، إلا أنها يمكن أن تساعد في التحكم في الكثير من العوامل ذات الصلة التي تتعلق بفقدان الوزن، عند تناولها بانتظام اجمع بين خطة نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لترى أفضل النتائج.