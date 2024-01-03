السعودية تعيش الرعب: علامة مهولة من علامات يوم القيامة تظهر اليوم وتدفع الأرصاد إلى إصدار تحذير عاجل

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الرياض - روايدا بن عباس - إزالة البرد من شوارع بريدة بواسطة المعدات الثقيلة

تم توثيق مقطع فيديو يظهر عملية إزالة البرد من شوارع وأحياء مدينة بريدة باستخدام المعدات الثقيلة. تم استخدام هذه المعدات لإزالة الأكوام المتراكمة من البرد في الشوارع، وهذا يساعد في تسهيل حركة المرور في المدينة.

تساقط البرد في بريدة

شهدت مدينة بريدة تساقطًا كثيفًا لحبات البرد بعد هطول الأمطار الغزيرة يوم أمس. وتعد هذه الظاهرة من الظواهر الجوية الشتوية الشائعة في المنطقة. وتسبب تراكم البرد في صعوبة حركة المرور ويمكن أن يؤدي إلى حوادث السير. لذلك، تم استخدام المعدات الثقيلة لإزالة هذه الأكوام وتحسين الظروف المرورية في المدينة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة في منطقة القصيم، والتي تشمل بريدة والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وعنيزة وعيون الجواء. وأشار المركز إلى أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وستترافق مع رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وتدفق السيول والصواعق الرعدية. ولذلك، يجب على السكان أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للحفاظ على سلامتهم.