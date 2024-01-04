انت الان تتابع خبر الأرصاد الجوية في الاردن توجه تحذيرات عاجلة لجميع السكان في عمان بسبب حالة الطقس في الساعات القادمة وادارة الازمات تتدخل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يُتوقع بمشيئة الله أن ترتفع نسب الرطوبة السطحية في المملكة و أن يتشكل الضباب مع مرور الساعات القادمة في أجزاء واسعة من السهول الشرقية و منطقة زيزيا و مطار الملكة علياء الدولي و طريق المطار و أحياء عِدّة من جنوب العاصمة بالإضافة إلى أجزاء مختلفة من الطريق الصحراوي و البادية.

ووالارصاد توصي بالإنتباه من مخاطر تدني و رُبما انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في المناطق المذكورة آنفاً.