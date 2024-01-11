سما المصري تتحدي أشهر راقصه بوصلة رقص جديده جننت الشباب في غرفة نومها.. والجمهور غلبت صافيناز و لورديانا

فنون - كتب سعد محمود - تصدرت الراقصه المصريه سما المصري محركات البحث التواصل الاجتماعي وذلك بعدما نشرت فيديو وهي تقوم بواسطه رقص جميل للغايه اظهرت جمالها وادائها القوي الملفت وتعتبر سمن المصري من اكثر الفنانات شهره على مواقع السوشيال ميديا وخصوصا موقع انستقرام وتويتر وفيسبوك.

وبعد شرتها الكبيره في السوشيال ميديا قامت سما المصري بعمل قناه يوتيوب لها تقوم من خلالها مصر الكثير من حياتها اليوميه وايضا الكثير من اعمالها وايضا الكثير من الرقاصات التي تقوم بعملها في غرفه نومها، سما المصري فيديو بعد ما طلب احد المتابعين منها بواسطه رقص معينه وبالفعل قامت بعملها.

ليست المره الاولى التي تسير فيها الراقصة المصرية الاستعراضيه سما المصري الجدل حولها بطريقه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعيه بعد نشر الصور والفيديوهات الجريئه منها للغايه يوميا عن حياته اليوميه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع السوشيال ميديا بطريق كبيره جدا.

ودائما نتطر سما المصري وكل وسائل الاغراء والجرائم حيث لا مما تظهر داخل منزلها سواء داخل الحمام ولا تقوم بغسيل او داخل غرفه نومها وهي تقوم بصلاه اقص جريئه منها الغايه وترتدي الملابس المكشوفه والضيقه بطريقه كبيره جدا

الأمر الذي يعتمد على الإثارة والمرح ، وقدمت سما المصري هذا الفيديو احتفالاً بفوز المنتخب المصري ، وظهرت سما المصري بفستان قصير أظهر سحر جسدها

وعلقت سما المصري بأنها تراهن مع إحدى صديقاتها على أنها ستقوم بمسح البلاط في حال فوز الفريق المصري ، وسما المصري تقوم دائمًا بتعليم النساء وإظهار الوشوم وأردافها ، حيث تقوم ملابسها قطعة قطعة.

تنفرد سما المصري دائما بالفيديوهات الشيقة التي دائما ما تخرج فيها ، وتعتمد سما المصري في الفيديو على ظهور بعض سحرها ، ودائما تقول أن من يريد تقليد لي يقلد ، وهو أمر له وصلت إلى حد تقليد نجوم الفن لسما المصري مؤخرًا ، ظهرت عدة فيديوهات لفنانات تقلد سما المصري.