مشهورة سناب شات في السعودية تتحدى الصاروخ صافيناز في وصلة رقص قوية من غرفه النوم

فنون - سعد محمود - نشرت مشهورة سناب شات السعوديه مودل اش صور جديده لها على حسابي على موقع انستغرام ودائما ما تنشر الكثير من صورها على حسابي على موقع انستغرام.



حيث يتابع هناك الكثيرون من محبي وعشاق الاستعراضيه موديل آش الكثير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتليجرام حيث كثيرا ما تنشر صورها.



وتتصدر بعد ساعات قليل من نشر هذه الصور محركات البحث على موقع جوجل وفيسبوك وانستجرام وظهرت موديل اسف اطلاق على غير العاده محترمه حيث ارتداد فستان محتشما وطويلا.



وظهرت بمظهر اكثر من رائع وكان شعرها منسدلا على كتفها ما جعلها الفنانه في مشهد اكثر من جميله مدري ايش تنتمي الى عائله في المملكه العربيه السعوديه وهي عائله العتيبي