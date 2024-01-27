متنبئ جوي يطلق تحذيرات طارئة لأهالي الرياض والمدينة والدمام بداية العام... توافق مع تنبؤات ليلى عبد اللطيف ويناير مليء بالأحداث المذهلة

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رياض - احمد صلاح - توقعات خبير الطقس السعودي

كشف الخبير السعودي في علم الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس في عدد من المناطق السعودية خلال الساعات القادمة. وتشمل هذه المناطق الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وتبوك. ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بحبات من البرد. ومن الملاحظ أن هذه الحالة الماطرة ستتسبب في انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف

توافقت توقعات الخبير السعودي في علم الطقس، عبدالعزيز الحصيني، مع توقعات العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف. حيث أشارت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها السابقة إلى أن الحالة الماطرة ستعود على عدد من المناطق السعودية خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2024. ومن المتوقع أن تكون هذه الحالة مصحوبة بموجة صقيع غير مسبوقة.

توقعات الطقس في المناطق المعنية

وفقًا للنماذج العددية للطقس، يتوقع الخبير السعودي عبدالعزيز الحصيني حدوث حالة جوية ممطرة في عدد من المناطق السعودية. ومن المتوقع أن تشمل هذه المناطق الرياض، والشرقية، والصمان، والدهناء، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وجنوب وشرق منطقة مكة. كما من المتوقع أن تمتد هذه الحالة الماطرة إلى أجزاء من الإمارات وعُمان والبحرين وقطر واليمن.

تفاصيل الحالة الماطرة

وفي توضيحه للتفاصيل، أشار الخبير السعودي عبدالعزيز الحصيني إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة، مع حبات من البرد. ومن المتوقع أن يترافق ذلك مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة. هذه التوقعات تثير الاهتمام حول تأثيراتها على المناطق المعنية وتعزز فرص الاستمتاع بتلك الأجواء المميزة.

توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن الطقس

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعات سابقة عن توقعها بعودة الحالة الماطرة على عدد من مناطق السعودية خلال النص الثاني من شهر يناير 2024. ومن المتوقع أن تكون هذه الحالة مصحوبة بموجة صقيع غير مسبوقة. ودعت ليلى عبد اللطيف جميع السكان إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم الخروج من منازلهم أثناء هطول الأمطار.

موسم شتاء 2024

أكدت العرافة ليلى عبد اللطيف أن موسم شتاء 2024 سيكون الأخطر على الإطلاق. حيث من المتوقع أن تشهد العديد من البلاد في شتاء 2024 تساقط الثلوج وموجات من البرد غير المسبوقة خلال الأعوام الماضية. كما من المتوقع زيادة أعداد الوفيات في عدد من دول العالم بشكل كبير.