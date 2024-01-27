انت الأن تتابع خبر لن تصدق كيف خسر حسين الجسمي 60 كيلو في 5 أشهر! الكشف عن وصفة مذهلة تقضي على الكرش المتدلي وتفقد الوزن بدون جراحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن حل سحري لإنقاص الوزن وإزالة الكرش مؤكداً أنه نجح في انقاص وزنه 60 كيلو في 5 شهور، دون أن يلجأ لعلميات شفط دهون أو ربط معدة وغيرها من الأساليب الجراحية المتبعة في هذا المجال,

وشدد الجسمي على أنه ضد التخسيس عن طريق الجراحة، وكشف عن اتباعه لنظام غذائي علمي يعتمد على أشياء كثيرة أهمها شرب الماء البارد، والذي ساعده على حرق الدهون في جسمه بأقصى سرعة، بحسب ما أوضح خلال لقائه في برنامج «رحلة جبل».

قرار خفض الوزن أتخذه النجم الإماراتي بعد أن أكد له طبيبه أن السنمة المفرطة التي كان يعاني منها تمثل خطراً يهدد حياته، حيث أنها عبء على القلب والساقين والجهاز التنفسي، والصحة بشكل عام.

وفي تصريحات صحفية سابقة كشف الجسمي عن أسلوبه في الحفاظ على رشاقته الحالية قائلاً: «أكل كل شيء ولكن بكميات محدودة، وبالمناسبة فالأكل عادة، فإذا تعودت أن تأكل 5 سندوتشات فلن تشبع من 4، وإذا تعودت أن تأكل سندوتشا واحدا فسوف تشبع من نصفه، وقد تعودت الآن على كميات الأكل القليلة جدا وأصبحت تشبعني تماما»، مع الحفاظ على ممارسة الرياضة بانتظام.