انت الأن تتابع خبر الجنيه المصري يخسر السيطرة أمام الدولار والسوق السوداء تشتعل بتعاملات اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الاحد، 21 يناير 2024 حالة من الثبات داخل البنوك، حيث استقر سعر الدولار بيعا وشراءً على شاشات البنوك الرئيسية مع عودة البنوك لاداء عملها اليوم بعد إجازتها الأسبوعية، وسط حالة من الترقب لأي تحديثات لسعر الدولار وكذا باقي العملات.ويستعرض «المصرى اليوم»، خلال سطور، تقرير التحديثات الرسمية لـ سعر الدولار المعلن بيعًا وشراءً بجميع البنوك العاملة بمصر لحظة بلحظة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر ليسجل 30.75 للشراء 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي استقرارًا ليسجل 30.90 للشراء 30.95 للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس ليسجل 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 للشراء 30.85 للبيع.