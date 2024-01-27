انت الأن تتابع خبر دعاء نصف رجب.. رددوا اللهم صب لي الخير صبا صبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر دعاء نصف رجب من أكثر الأشياء الذي يريد أن يرددها كل المسلمين في الوقت الحالي، وذلك لأنه من الشهور المباركة التي أوصانا فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالي لبه، وذلك لأنه من الفرص الهامة التي يجب أن يغتنمها الجميع بشكل مستمر.

دعاء نصف رجب

ويعد دعاء نصف رجب من الأدعية الهامة والإكثار منها يكون من العصر إلي قبل المغرب، حيث أنه من الأشهر الحرم التي لابد من الإكثار فيه من الدعاء والصلاة والصيام وغيرها الكثير من الأشياء الأخرى التي تساعد في إدخال الراحة لقلوب الجميع، وتأتي الأدعية كما يلي:

اللهم صب لي الخير صبا صبا.

يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

اللهم ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق.

اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ” بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق “اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه.

اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد.

يا مقيل العثرات، يا قاضى الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقنى من حيث لا أحتسب.

اللهم سخر لي رزقي، واعصمنى من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق.

اللهم يا باسط اليدين بـ العطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير.

اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين.

اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير.

اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك.

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل.

اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك.

أدعية شهر رجب المستجابة

وتعتبر أدعية شهر رجب المستجابة من أكثر الأدعية الهامة التي زاد البحث عنها في الساعات الأخيرة الماضية، حيث أنها من أكثر الأشياء الهامة التي تجعل المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالي، وتأتي كالتالي: