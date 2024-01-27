انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تحذر سكان مصر: إنذار أحمر وتنبيه لعدم مغادرة المنازل بعد أسبوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، أن تشهد مصر في منتصف يناير الحالي هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية، وقد تتسبب في جريان السيول وتوقف الحركة في بعض الطرقات. كما قد تتسبب في حدوث خسائر مادية.

نصائح للمواطنين

طالبت ليلى عبد اللطيف المواطنين بالالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم المخاطرة والتهور والتساهل بتلك التعليمات. فعدم الالتزام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وتكون ذلك مكلفًا جدًا.

تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية المصرية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من حدوث منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المنخفض إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة على المحافظات الساحلية وتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة على هذه المناطق. كما ستتأثر محافظات شمال الوجه البحري بالأمطار أيضًا.

ارتفاع درجات الحرارة

من المتوقع أن يصبح الطقس شديد البرودة خلال فترات الليل وفترات النهار الباكرة في معظم محافظات الجمهورية.

تأثير ظاهرة النينو

تأثرت مصر هذا العام بظاهرة النينو، والتي تؤدي إلى اضطرابات في الظواهر الجوية. وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن ظاهرة النينو تؤثر على دول العالم بشكل مختلف من عواصف وسيول وأعاصير. وأكدت أن تأثير ظاهرة النينو على مصر خلال هذا العام سيكون كبيرًا وغير معتاد.

توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عاجلاً يشير إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق خلال الأيام المقبلة. كما من المتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد مناطق جنوب سيناء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

توصيات هيئة الأرصاد الجوية

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر في الصباح الباكر. يُنصح بالحذر بسبب الشبورة المائية التي تسود على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تؤدي هذه الشبورة إلى تدني الرؤية وتشكل خطرًا على السائقين. يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.