انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تتحدث باكية ومليئة بالهلع: ماذا ينتظر مصر في الأيام المقبلة؟ مناشدات عاجلة للرحمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مجدداً، عادت الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في مصر وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" كارثة طبيعية ستشغل العالم بأكمله.

وزعمت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها الجديدة للعام 2024، كارثة طبيعية في أم الدنيا مصر سشغل أنظار العالم أجمع.

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف قالت إن الأنظار ستتجه إلى نهر النيل بسبب وقوع حدث كارثي وحالة الطوارى ستعلن في مصر.

وتوقعت أن تشهد مصر أمطار فيضانية قوي مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية، وقد تتسبب في جريان السيول وتوقف الحركة في بعض الطرقات وينتج عنها خسائر بشرية ومادية.

ودعت ليلى عبد اللطيف الشعب المصري إلى الالتزام بتعليمات الأرصاد والجهات الرسمية المختصة وعدم المخاطرة والتهور والتساهل بتلك التعليمات محذرة من أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية.

ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان كان آخرها انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.