انت الأن تتابع خبر بذور ثمينة في مطبخك تقول وداعاً للسكري: تمتص السكر بالدم وتشق طريقها في تفتيت الدهون حول البطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور أو المعروفة باسم “Linseed” باللغة الإنجليزي، من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي، وفي جميع أنحاء العالم، وهي غنية غنية بالألياف والدهون الصحية، وتعتبر واحدة من أفضل المكونات الصحية، ونظرا لما تتميز به من خصائص طبية، فهي تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي.

تقليل مستويات السكر في الدم.

في دراسة استمرت 8 أسابيع على 57 شخصًا مصابًا بمرض السكر من النوع الثاني ، فإن أولئك الذين تناولوا 200 جرام من زبادي خفيف الدسم على 30 جرام من بذور الكتان يوميًا شهدوا انخفاضًا كبيرًا في نسبة HbA1c.

ويمكن تناول بذور الكتان بعد طحنها على شكل مسحوق، حيث يتم تناول 10-20 جرامًا من مسحوق بذور الكتان يوميًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، ولكن من الجيد استشارة الطبيب لتأكيد الكمية التي تناسب المريض.

فوائد بذور الكتان للتنحيف