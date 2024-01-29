انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل... بذور الفلفل الأخضر قد تكون خيارك المثالي لتوديع الوزن الزائد! إليك كيف تفقد 10 كيلوغرامات بدون حمية في أقل من أسبوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الفلفل الأخضر هو نوع من الخضراوات الشهيرة والمفضلة في معظم أنحاء العالم يتميز بلونه الأخضر الزاهي وشكله الشبيه بالكبسة، وهو يتواجد بشكل شائع في مختلف الأطباق والمأكولات يعد الفلفل الأخضر جزءًا هامًا من تنوع الخضراوات والتغذية الصحية، ويحمل معه العديد من الفوائد الصحية، الفلفل الأخضر يمكن استخدامه في مختلف الوصفات والأطباق، سواء كان طازجًا في السلطات أو مطهيًا في الأطباق المشوية أو الحساء بالإضافة إلى فوائده الصحية، يمنح الفلفل الأخضر نكهة رائعة ولونًا جميلًا للوجبات، مما يجعله إضافة محببة لأي طبق.

وصفة بذور الفلفل الاخضر لفقدان الوزن:

1 ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

1 ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر.

الطريقة:

قم بسحق بذور الكمون وبذور الفلفل الأخضر بحيث تصبح ناعمة. يمكنك استخدام مطحنة البهارات أو الهرس اليدوي.

ضع البذور المطحونة في إناء وأضف كوبًا من الماء.