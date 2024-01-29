تحذيرات ملحة من الأرصاد الأردنية: عاصفة ثلجية عنيفة تقترب... الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل دون استثناء!

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رياض - احمد صلاح - كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن أسماء المناطق التي سجلت أدنى درجات حرارة في الأردن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الأرصاد إن المحطات التابعة لها، إن محافظة عجلون سجلت أدنى درجة حرارة في الأردن بواقع 4 درجات، تلتها الجفر بـ4.8 درجة.وأشارت إلى أن الغباوي ومعان سجلت فيهما 5 درجات مئوية، و5.6 في الجبيهة ومطار عمان المدني، وفي الخالدية 5.9 درجة.

أما في المفرق فقد وصلت درجة الحرارة الصغرى فيها 6 درجات، فيما بلغت في الشوبك 6.2، وفي القويسمة 6.3 درجة.

ويتراجع تأثير المرتفع السيبيري عن أجواء الأردن،

حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها حول المعدلات العامة، ويكون الطقس باردا نسبيا في مختلف المناطق وباردا في المرتفعات الجبلية،

مع ظهور كميات كبيرة من السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتعمل على زيادة الشعور بالبرودة.

أما في ساعات الليل يكون الطقس باردا في مختلف المناطق، خصوصا فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وهناك احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار في مدينة العقبة وما حولها.