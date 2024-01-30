انت الأن تتابع خبر الجنيه المصري يتحدى الدولار بقوة ويحطم توقعات السوق السوداء... إليكم سعره المذهل اليوم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 25 يناير 2024 في مصر، وسجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع الخميس 25 يناير، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي 33.9619 جنيه للشراء، 34.0819 للبيعوسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الخميس 25-1-2024 نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

ويقدم «المصري اليوم» متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم، حتى إغلاق التعاملات من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك.أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر