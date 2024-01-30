مسمار القرنفل يتفوق أضعافاً على الحبة الزرقاء... إليك كيفية استعماله لجعل ليلتك وثيرة بالدفء!

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رياض - احمد صلاح - القرنفل نبات ينمو في بيئة قاسية مقتبس من شجرة سيزي جيوم، معروف بفوائده الكثيرة حيث إنه يعتبر أفضل عنصر في بعض التراكيب الهامة ويتسم بمذاقه الرائع الطيب ورائحته النفاذة المميزة فيدخل في بعض العطور والبخور،كما إنه يستخدم كأقوى مطهر منزلي بدون أي أضرار، ويعتبر أيضًا مسكن قوي للألم، يعزز صحة الكبد ويضبط معدل السكر في الدم، كما إنه يحتوي على كثير من مضادات الأكسدة والبكتريا، تابع معنا بعض الاستخدامات الأخرى له.

كيف يمكن استعمال القرنفل

يمكنك أن تستفيد من القرنفل بصفة يومية من خلال وضع عود من القرنفل مع كوب اللبن، أو فنجان القهوة أو مع كوب الشاي.

إذا كان لديك قرنفل بودر فيجب أن تستخدمه بشكل سريع حتى لا يفقد قيمته، ويفضل استخدام عود القرنفل بدلًا من البودر.استخدم نصف ملعقة من زيت القرنفل على كوب لبن ويمكن أن تضيف قليل من القرفة البودر.

يمكن وضع زيت القرنفل على الأجزاء التناسلية لتقوية الانتصاب وسرعة القذف.

ينصح بتجنب استخدام زيت القرنفل إذا كنت تعاني من حساسية شديدة.

يلزم خلط زيت القرنفل بأي زيت مفضل لديك قبل وضعه على الأجزاء التناسلية حتى لا تسبب حساسية.فوائد مضغ القرنفل قبل النوم

يساعد على النوم بصورة سريعة يقضي على التوتر والقلق الذي يحدث قبل النوم.

فوائد القرنفل المغلي

يحتوي على مضادات الميكروبات حيث إنه يعطل نمو الكائنات الدقيقة والبكتريا التي تسبب إسهال وألم وقد تحدث تشنجات التي تؤدي إلى الموت.

فوائد القرنفل لصحة الأسنان