انت الأن تتابع خبر إنذار جوي حاد في المملكة… الأرصاد تتدخل وتعلن منخفض مخيف يجلب عواصف وأمطار غزيرة لمدة ثلاثة أيام متتالية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت دائرة الارصاد الجوية من تأثر المملكة السعودية يوم الجمعة القادم بمنخفض قد يصاحبه امطار غزيرة تشكل السيول.واشارت النشرة الصادرة السبت ، الى ان الاجواء تكون مشمسة الثلاثاء ، وصباح الاربعاء ، حيث تغطي سماء الاردن اعتبارا من ساعات ظهر الاربعاء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة

حيث تتحول الأجواء ما بين غائمة جزئيا إلى غائمة وتتهيأ فرصة ضعيفة في ساعات متأخرة من الليل لسقوط زخات خفيفة من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة.

اما الخميس فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتكون الأجواء غائمة جزئيا مع فرصة ضعيفة أثناء النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر ،

وفي ساعات الليل تتحول الأجواء إلى غائمة في أغلب المناطق وتسقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، هذا ويحتمل أن تكون في شمال المملكة غزيرة أحيانا.والجمعة تتأثر المملكة – بمشيئة الله – بامتداد منخفض جوي يتمركز إلى الجنوب من جزيرة قبرص حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة الأجواء باردة نسبيا وغائما جزئيا إلى غائمة

أحيانا مع سقوط أمطار بين الحين والأخر قد تكون غزيرة على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا وسقوط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

واصدرت دائرة الارصاد مجموعة من التحذيرات تخص يوم الجمعة ، وهي :

– خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة.

– خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول.

– احتمال تشكل السيول في المناطق المنخفضة.

-خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.