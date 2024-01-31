مفاجأة صادمة: العشبة السحرية التي تعيد عقارب العمر إلى الوراء وتحوّل الشيب إلى شباب صاحب الـ20... بلا عكاز ولا تكاليف!

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رياض - احمد صلاح - هل جربت وصفة عشبة ذيل الحصان لتطويل الشعر؟ إذا كانت الإجابة لا فأنت محروم من فوائد ذلك النبات، ذيل الحصان من الأعشاب التي تقدم للشعر العديد من الفوائد التي تجعله قوي وصحي، فهي تعزز من نموه وتغذي الفروة لاحتوائها على مادة السيليكون والكولاجين وخصائص مضادة للأكسدة، التي تساعد على معالجة الشعر التالف وتحد من ظهور القشرة التي تسبب الإزعاج لكل من الرجل والمرأة،

إليكم طريقة تحضير ماسك ذيل الحصان مع مجموعة من الزيوت الفعالة لمعالجة مشاكل الشعر جميعًا.



وصفة عشبة ذيل الحصان لتطويل الشعر

وصفة ذيل الحصان من الوصفات المفيدة والفعالة للحفاظ على صحة الشعر، فهي تقوم بمعالجة القشرة التي تسبب الحكة، كما يعمل على ترطيب وتنعيم الشعر والقضاء على مشكلة الشعر الجاف، لا بد من العناية بالفروة حتى تحصل على شعر قوي، وهذه الوصفة تساعدك على خلق بيئة صالحة لإنبات الشعر بشكل صحي، إليكم المكونات المطلوبة لتجهيز هذه الوصفة:

10 جرام من عشبة ذيل الحصان.

كوب من الماء.

أربعة قطرات من زيت اللافندر.

ربع ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

نصف ملعقة صغيرة من سائل زيت الزيتون.

ربع ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

غطاء بلاستيكي للشعر.

طريقة التحضير

قم بالاطلاع على طريقة تحضير وصفة عشبة ذيل الحصان لتطويل الشعر، من خلال هذه الخطوات:

في وعاء نضع مسحوق عشبة ذيل الحصان ونضيف إليها مقدار الماء.



نرفع الوعاء على نار متوسطة وننتظر لمدة أربعة دقائق حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

نصفي الماء من هذه العشبة.



نضيف إلى الماء وهي ساخنة مجموعة الزيوت التالية التي تتمثل في زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت اللافندر وأخيرًا زيت اللوز.نحرك هذه المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

طريقة الاستخدام