انت الأن تتابع خبر دعاء الرزق في رجب.. رددوا اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نوفر أمام الجميع دعاء الرزق في رجب لأنها من الأدعية الهامة التي يبحث عنها الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا جاء بالتزامن مع مرور منتصف شهر رجب، والدعاء هو سلاح المسلم الذي يساعده في التقرب إلى الله سبحانه وتعالي.

دعاء الرزق في رجب

ومما لا شك فيه إن دعاء الرزق في رجب من أهم الأدعية الرئيسية التي يريد الجميع دائماً الدعاء فيه وترديده بشكل مستمر، وهو من أكثر الشهور المباركة، وهذه الأدعية هي:

اللهم ارزقني رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منّة عليّ، ولا في الآخرة عليه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالاً لما تريد، أسالك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمّني من أمر الدّنيا والآخرة.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله لي وإن كان في الأرض فأخرجه لي وإن كان بعيدًا فقربه لي وإن كان قريبًا فيسًره لي وإن كان قليلًا فكثًره لي وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

دعاء الرزق مستجاب

ويعد دعاء الرزق المستجاب من الأدعية الهامة التي نقدمها أمام جميع المسلمين، وهم الذين يريدون ترديده طوال اليوم، وذلك لأنه يوجد في اليوم ساعة استجابة للدعاء، وهذه الأدعية هي: