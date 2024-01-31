انت الأن تتابع خبر موجة عنيفة من العواصف تجتاح مصر: الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعود مدوية تنطلق إلى سماء المملكة خلال الساعات المقبلة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس في مصر، أن حالة الطقس اليوم نهارًا ستكون لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأكدت الأرصاد أن الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس اليوم الخميس، ستشهد فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن طقس اليوم يسوده أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحر، وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وعن الظاهرة الجوية الأخيرة، سيشهد الطقس اليوم فرص نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

درجة الحرارة في القاهرة 21 14

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 21 13

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 21 13

درجة الحرارة في بنهــــا 22 14

درجة الحرارة في دمنهور 21 14

درجة الحرارة في وادي النطرون 22 13

درجة الحرارة في كفر الشيخ 20 14

درجة الحرارة في المنصورة 21 13

درجة الحرارة في الزقازيق 22 14

درجة الحرارة في شبين الكوم 21 14

درجة الحرارة في طنطا 21 13

درجة الحرارة في دمياط 20 14

درجة الحرارة في بورسعيد 21 14

درجة الحرارة في الإسماعيلية 22 12

درجة الحرارة في السويس 22 12

درجة الحرارة في العريش 21 11

درجة الحرارة في رفح 20 10

درجة الحرارة في رأس سدر 23 15

درجة الحرارة في نخل 21 6

درجة الحرارة في كاترين 15 4

درجة الحرارة في الطور 23 16

درجة الحرارة في طابا 22 14

درجة الحرارة في شرم الشيخ 24 17

درجة الحرارة في الاسكندرية 21 15

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 20 14

درجة الحرارة في مطروح 20 13

درجة الحرارة في السلوم 19 12

درجة الحرارة في سيوة 18 10

درجة الحرارة في رأس غارب 26 17

درجة الحرارة في الغردقة 25 16

درجة الحرارة في سفاجا 26 17درجة الحرارة في سفاجا 26 17درجة الحرارة في مرسى علم 25 17