"هتان النجار يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: غروهي يكشف عن النادي القادم الذي يحلم بالانضمام إليه!"

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رياض - احمد صلاح - أوضح الإعلامي الرياضي هتان النجار أن ‏مارسيلو غروهي يفضل العودة للبرازيل عن الانتقال لنادي ⁧‫الشباب‬⁩

وقال النجار :”بناءا على المستجدات داخل نادي الاتحاد تأكد أن غروهي اعتذر نظرا لظروفه الأسرية ورغبته في بقاء أبناءه في مدينة جدة بسبب ارتباطهم في المدارس ويفضل العودة إلى البرازيل عن الانتقال لنادي الشباب

يذكر أن البرازيلي مارسيلو غروهي انضم إلى صفوف نادي الاتحاد في 2018، قادماً من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدّد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.