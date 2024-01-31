انت الأن تتابع خبر مفاجأة من اليمن: فاكهة زهيدة الثمن تقضي على الإمساك في 5 دقائق وتحافظ على مستوى السكر بالدم وتحمي الشبكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر اليمن منذ القدم بزراعة وإنتاج أجود أنواع العنب، وذلك لما تمتاز به البلاد من خصوبة في تربتها، وتنوع في مناخها وتضاريسها. يُعتبر العنب من أفضل فواكه فصل الصيف، حيث يمد الجسم بالطاقة ويعزز الجهاز المناعي بفضل احتوائه على فيتامين سي الذي يساعد الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

وفقاً للخبراء، فإن جميع أنواع العنب مفيدة بغض النظر عن النوع واللون، حيث تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل ريسفيراتول ومركبات البوليفينول والكاتيكين واللوتين والزياكسانثين. تعمل هذه المركبات على حماية الجسم من الشيخوخة المبكرة وتمنع الالتهابات، خاصة في الرئتين. كما تساهم في منع تجلط الدم والحفاظ على البصر.

وفيما يلي سنقدم لكم فوائد العنب:

دعم صحة القلب

يتميز العنب بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية وتصلب الشرايين.

ضبط سكر الدم

يوفر العنب الأسود حماية كبيرة ضد الإصابة بداء السكري، وذلك بفضل محتواه العالي من البوليفينول، الذي يساهم في ضبط سكر الدم وتقليل مقاومة الأنسولين في الجسم، وفقًا لبعض الأبحاث.

مضاد للسرطان

يلعب العنب الأسود دورًا كبيرًا في الوقاية من الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان المعدة والثدي والكبد والغدة الدرقية والمبيض والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، بفضل خصائصه المقاومة للأورام الخبيثة.

الوقاية من الإمساك

يحتوي العنب على نسبة عالية من الألياف والماء، وكلاهما يساهمان في تحسين عملية الهضم وإخراج البراز. بالتالي، يمكن أن يكون العنب الأسود خيارًا ممتازًا للوقاية من الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

تحمي شبكية العين

يعود ذلك لاحتواء العنب على العديد من المركبات التي تقوم بحماية شبكية العين، كما أنه يحتوي على اللوتين والزياكسانثين المهمان للحفاظ على صحة العيون. بالتالي، يمكن أن يكون تناول العنب الأسود طريقة فعالة للوقاية من مشاكل النظر وتحسين صحة العين.

علاج بعض الأمراض الجلدية

وجد الباحثون أن مادة الأنثوسيانين الموجودة في العنب الأسود تعمل على علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب وحروق الشمس وفرط التصبغ وسرطان الجلد. بالإضافة إلى ذلك، لديها قدرة على مكافحة شيخوخة البشرة. لذلك، يمكن أن يكون تناول العنب الأسود جزءًا من روتين العناية بالبشرة للحفاظ على بشرة صحية وشابة.

تعزيز نمو الشعر