انت الأن تتابع خبر الشلل يضرب السوق السوداء للدولار وسعره أمام الجنيه المصري يصل لهذا المستوى لأول مرة في التاريخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت السوق السوداء للدولار في مصر ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية بعد وصول سعر العملة الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد هو الأكبر في تاريخ البلاد مع ثبات السعر الرسمي في البنوك.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لأول مرة في تاريخ مصر اليوم في السوق السوداء إلى 63 جنيها، ليتجاوز الفارق بين السوقين الرسمية والموازية حاجز 100%.

وبلغ سعر الدولار في سوق الذهب 65 جنيهًا، بينما سجل في سوق السيارات والمستوردين نحو 67 جنيهًا، ووصل في سوق العقارات إلى 75 جنيهًا، بحسب متعاملين في السوق.

ويأتي ارتفاع الدولار الجنوني في السوق السوداء، بفعل المضاربات وتقليل البنوك لحدود سحب العملات الأجنبية من خلال البطاقات الائتمانية.