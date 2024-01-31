أمطـار تتحول إلى طوفان خذوا حذركم.. الأرصاد المصرية تطلق إنذاراً عاجلاً بخصوص ماسيحدث في الساعات القادمة

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رياض - احمد صلاح - حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، اليوم السبت، إذ يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه سيتكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، متوقعة وتوقعت سقوط أمطار غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري وحذرت من تدفق السيول.

وأشارت إلى أنها تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سينلاء على فترات متقطعة.