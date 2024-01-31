انت الأن تتابع خبر لن تتخيل هدية زوجة أمير قطر الشيخ تميم لـ وائل الدحدوح بعد وصوله إلى الدوحة.. لم تخطر على بال بشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متطابقة عن منح الصحفي وائل الدحدوح هدية قيمة من الشيخة جواهر زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وبحسب ناشطين، منحت زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر، مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، نصف مليون دولار أمريكي.

وصل مراسل قناة "الجزيرة" القطرية في غزة، وائل الدحدوح، إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء الماضي، وأثار فيديو وصوله إلى قطر تفاعلا واسعا بين مستخدمي منصة "إكس"، من مدونين وصحفيين.

وتأتي زيارة مراسل الجزيرة إلى قطر بهدف تلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في يده إثر غارة جوية في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، قُتل فيها مصور الشبكة، سامر أبو دقة.