انت الأن تتابع خبر معجـزة ربانية لجسمك إذا تنـاولت القرنفل وحبتين من الهيل كل يوم طبيب سعودي يفاجئ الجميع بالإجابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من المفاجأت الاي تحدث لجسمك عند تناول بعض التوابل فيعتبر الهيل( الحبهان)من أشهر التوابل التي تتميز بفوائده العظيمة، ويزرع هذا النبات في بلاد الهند حيث يعتبر موطنه الأصلي ثم انتشر في جميع بقاع العالم، وذلك عن طريق التجار، وذلك بعد معرفة فوائده الهائلة، وسوف نتعرف بالتفصيل خلال هذا المقال عن فوائد هذا النبات.

فوائد نبات الهيل

هناك العديد من الفوائد التي يقدمها نبات الهيل للجسم حيث يمكن استخدام نبات الهيل في العديد من الأغراض، ومنها الغذاء والدواء، ويدخل في تركيب مستحضرات التجميل ويستخدم هذا النبات أيضا في علاج السعال، والربو، وطرد الغازات، والقضاء على انتفاخات البطن، ويعالج قرحة المعدة والقولون العصبي يعمل أيضا على فتح الشهية.



العناصر الغذائية في نبات الهيل

يحتوي نبات الهيل على العديد من العناصر الغذائية ومنها:

يحتوي كل 100 جرام على 311 سعر حراري.

تحتوي على 8.28 مليلتر من الماء لكل 100جرام هيل.

يحتوى كل 100 جرام على 10.76 جرام بروتين.

حتوى كل 100جرام على 6.7جرام من الدهون.

يحتوي على 68.47 جرام من الكربوهيدرات.

تحتوي على 28جرام من الألياف الطبيعية.

يحتوي على 383 مليجرام من الكالسيوم.

يحتوى على 1119 مليجرام من البوتاسيوم.

يحتوي على 229جرام من الماغنسيوم.

يحتوي على 178 جرام من الفسفور.

يحتوي على 28 مليجرام من المنجنيز.

يحتوي على 21 مليجرام من فيتامين ج.

مخاطر استخدام نبات الهيل

هناك بعض التحذيرات لتجنب تناول هذا النبات ومنها:

-يجب عدم تناول هذا النبات للأشخاص الذين لديهم حصوات المرارة.



-يجب عدم تناوله للمرأة الحامل.