انت الأن تتابع خبر خطأ في GPS كاد أن يتسبب بمقتل سيدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير اعلامية أن خطأ في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، كاد أن يتسبب بمقتل امرأة تايلاندية تقطعت بها السبل على جسر خشبي وكانت سيارتها متوازنة بشكل غير مستقر في منتصف الجسر أعلى نهر تايلندي .



ووفقًا لصحيفة باتايا نيوز، فإن الحادث وقع حوالي الساعة 5:40 مساء عندما حاولت المرأة، التي كانت تعتمد فقط على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بها للحصول على التوجيه، اجتياز "جسر ويانغ ثونغ" بسيارتها هوندا سيدان البيضاء.



وأضافت الصحيفة أنه ولسوء الحظ، أثبت الجسر الذي يبلغ طوله 120 مترًا، والمخصص لحركة السير فقط، أنه غير مناسب للسيارات. وذكرت صحيفة باتايا نيوز أن السيارة تمكنت من التقدم حوالي 15 مترًا قبل وقوع الكارثة، مع بقاء العجلة الأمامية اليسرى في فجوة مما أدى إلى توقف السيارة تمامًا.



وفي هذه الأثناء أتصل أحد المارة بالطوارئ، حيث وصلت فرق الإنقاذ بسرعة لتقييم مكان الحادث ووضع خطة لانتشال السيارة دون إلحاق المزيد من الضرر بالجسر.



في مقابلة مع سائقة تايلاندية مجهولة الهوية، تم الكشف عن أنها تنحدر من منطقة نونغ موانج خاي وكانت في طريقها لزيارة صديق في سونغ مين. لم تكن على دراية بالمنطقة، واعتمدت بشكل كبير على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للانتقال إلى الموقع المحدد الذي أرسله لها صديقها.



قالت السائقة إنها لم تذهب إلى المنطقة من قبل واعتمدت فقط على تعليمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). ومع ذلك، ادعت أن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أرشدها لعبور جسر ويانغ ثونغ، غير مدركة لأي قيود مفروضة.

تابعت: "كنت أركز على نظام تحديد المواقع (GPS) ولم أنظر حولي. اعتقدت أن الجسر قوي ومن المحتمل أن يستخدمه الآخرون. وعندما علقت، كنت خائفًا جدًا لأنني كنت في منتصف نهر يوم. كنت خائفًا من السيارة



وقالت المرأة: "ربما أسقط في النهر، لذا نزلت من السيارة لطلب المساعدة" .