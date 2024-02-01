انت الأن تتابع خبر وقت صلاة الاستسقاء اليوم بمدن السعودية.. أعرف كيف أدائها بشكل صحيح؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقب صدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهات بشأن أداء صلاة الاستسقاء بمدن المملكة العربية السعودية، خلال التقرير المفصل سنتعرف على وقت صلاة الاستسقاء وكيفية أدائها بشكل صحيح؟.

صلاة الاستسقاء

ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن التعرف على تفاصيل التي تخص صلاة الاستسقاء بناء على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.

وقت صلاة الاستسقاء اليوم

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن التعرف على وقت صلاة الاستسقاء التي تقام اليوم الخميس الموافق 20 رجب 1445 الذي يصادف يوم 1 فبراير 2024، وذلك بعد شروق الشمس ب 15 دقيقة، والتي سوف تقام في المصليات والجوامع.

عزيزي القارئ إليكم وقت صلاة الاستسقاء التي يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتعرف عليها وذلك على النحو التالي:

مكة المكرمة 7:13.

المدينة المنورة 7:18.

الرياض 6:50.

بريده 7:04.

الدمام 6:39.

ابها 6:58.

تبوك 7:36.

حائل 7:14.

عرعر 7:23.

جازان 6:56,

نجران 6:50.

الباحة 7:04.

سكاكا 7:24.

كيفية أداء صلاة الاستسقاء؟

تعد صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكده تتكون من ركعتان الأولى بها 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات وبعد كلا منهما قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم.

أدعية صلاة الاستسقاء المستجابة

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أدعية صلاة الاستسقاء المستجابة على النحو التالي: