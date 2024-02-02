انت الأن تتابع خبر مضاربات السوق السوداء تشعل الدولار في مصر وسعره يصل لهذا الرقم للمرة الأولى في التاريخ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولارالأمريكي بالسوق السوداء في مصر ارتفاعاته الملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لامس مستوى قياسيًا جديدًا يشهده لأول مرة في تاريخ البلاد

وذكر متعاملون في السوق السوداء، أن الدولار قفز من 53 جنيها إلى 63 جنيها في المتوسط، اليوم السبت، مع زيادة الطلب على العملة الصعبة.

وأثار الهبوط المتسارع للجنيه أمام الدولار قلق المتعاملين وخلق حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 38 جنيها.

واتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى 100% حيث يتداول الدولار الأميركي عند 63 جنيها في السوق السوداء مقابل 31 جنيها في البنوك المحلية من دون تغيير منذ مارس/آذار الماضي.

هذا الهبوط الحاد في قيمة الجنيه ترجمته الأسواق المصرية بنفس السرعة بارتفاع أسعار السلع بمختلف أنواعها وبنسبة أعلى من قيمة الهبوط، بسبب حالة الاضطراب الناجمة عن مثل هذه التحركات، وهو ما يشكل عبئا على المستهلكين والتجار.