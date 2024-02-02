انت الأن تتابع خبر معجزة عشبة من صنع الباري جبارة تنقص الوزن وتحافظ على مستوى السكر في الدم افضل من الأنسولين..متوفرة في كل مطبخ ويجهلها الكثيرون.. ستنصدم حينما تعرفها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة الحنظل هو نبتة متسلقة توجد بشكل أساسي في الهند، وكوريا، والصين، وبنغلاديش، كما ينمو الحنظل أيضًا في المناطق الاستوائية في شرق إفريقيا، والأمازون، ومنطقة البحر الكاريبي. يُطلق عليه أيضًا اسم الدُبَّاء المر، أو القرع المر وله فوائد لا تعد ولا تحصي.

وأشارت بعض الدراسات،

، إلى أن نبات الحنضل يحتوي على مضادات الأكسدة، بالتالي فإنّ لديه خصائص مضادة للالتهاب والسرطان ومضادةٌ للبكتيريا أيضًا، كما قد يساعد في محاربة مرض السكري والتقليل من السمنة وتعزيز المناعة، ورغم ذلك فإنّ الموضوع بحاجة لمزيدٍ من البحوث.

تأثير الأنسولين

ووجدت الدراسات، أن الحنضل يحتوي على مركباتٍ لها تأثير مشابه لتأثير الإنسولين، حيث

..يساعد الحنظل يساعد في منع الخلايا من مقاومة الأنسولين، كما يمنع ارتفاع مستوى السكر، بالتالي يُمكن القول أنّه يساعد في مقاومة مرض ووجدت بعض الدراسات أنّ من فوائد نبات الحنضل أنه يعمل على التقليل من مستويات الكوليسترول في الدم، حيث انخفضت مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بشكلٍ عام،.

وأجريت هذه الدراسة على فئران قد تم إطعامهم غذاء غني بالكوليسترول، وعند زيادة جرعات مستخلص الحنضل فإنّ انخفاض مستوى الكوليسترول جاء مزامنًا لزيادة الجر

تقليل الوزن

كما يساهم أيضا في تقليل الوزن إنّ إضافة الحنضل للنظام الغذائي يساهم في تخفيف الوزن، حيث يحتوي كوب من الحنظل على 2 جرام من بعض الألياف الغذائيّة، إضافةً لاحتوائه على نسبةٍ منخفضةٍ من السعرات الحراريّة، وتعمل الألياف الموجودة في الحنظل على تقليل الشهية والجوع، حيث تبقى لمدة طويلة في الجهاز الهضمي

كما أظهرت بعض الدراسات أنّ للحنظل تأثير مفيد في فقدان الوزن وحرق الدهون، ويمكن استخدام الزيت الذي يتم الحصول عليه من البذور في إنتاج الصابون، كما أن الأحماض الدهنية الناتجة منه تستخدم في صناعة المواد الطاردة للبعوض

ويستخدم زيته مسكن لآلام الأسنان