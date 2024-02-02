انت الأن تتابع خبر فاكهة برائحة مزعجة… هدية من الله في بيتك وسر رخيص ومهمل يكبح ارتفاع السكر ويحصّن الكبد والكلى كما يشحذ الدماغ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر الأردن بزراعة الجوافة وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الجوافة في المملكة وصلت إلى حوالي 2296 دونما، وتتركز مزارع الجوافة في الأردن في مناطق عديدة من بينها بلدة سحم وبني كنانه في إربد، ومادبا، والبربيطة في الطفيلة، والأغوار، وبعض مناطق الجنوب. وتحتوي الجوافة على العديد من الفوائد الصحية، كونها غنية بكميات كبيرة بفيتامين C والليكوبين ومضادات الأكسدة المفيدة وفي إطار ذلك، نستعرض لكم في السطور التالية أبرز الفوائد الصحية للجوافة.

تخفض السكر في الدم

بسبب المحتوى الغني بالألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، قد تمنع الجوافة تطور مرض السكري، بينما يمنع المؤشر الجلايسيمي المنخفض الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر، وبالتالي تنظيم مستويات السكر بشكل جيد.

تحافظ على صحة العين

نظرًا لاحتواء الجوافة على نسبة عالية من فيتامين أ، لذا يساعد استهلاكها على الحفاظ على صحة العين، ومنع تدهور البصر، فضلا عن إبطاء ظهور إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

تحمي الكبد والكلى

أكدت دراسة مصرية بالمركز القومي للبحوث أن مستخلص ورق الجوافة له دور فعال في الوقاية من المضاعفات الخطيرة لمرض السكر‏ وفي التخلص من الشقوق الحرة المدمرة لخلايا الكبد والكلى.

تعالج الإمساك

الجوافة واحدة من أغنى مصادر الألياف الغذائية مقارنة بالفواكه الأخرى، حيث توفر ثمرة جوافة واحدة حوالي 12٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، ما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وعلاج الإمساك.

تعزيز وظائف الدماغ

تحتوي الجوافة على فيتامين ب 3 وفيتامين ب 6، المعروفين أيضًا باسم النياسين والبيريدوكسين، ما يساهم في تحسين الدورة الدموية للدماغ، وتحفيز الوظيفة المعرفية وتهدئة الأعصاب.

تقضي على السعال

تحتوي الجوافة على واحدة من أعلى كميات فيتامين سي والحديد بين الفواكه، وقد ثبت أن كلاهما يقي من عدوى البرد والفيروسات، كما يمكنك تناولها كعصير، حيث إنه مفيد جدًا في تخفيف السعال والبرد، لأنه يساعد على التخلص من المخاط وتطهير الجهاز التنفسي والحلق والرئتين.

فقدان الوزن

يمكن أن تساعدك الجوافة على إنقاص الوزن من خلال تنظيم عملية التمثيل الغذائي، حيث أنها وجبة خفيفة تعمل على الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.

تحافظ على صحة القلب