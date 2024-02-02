انت الأن تتابع خبر وداعًا للشيب المبكر .. ملعقة واحدة من القرنفل لتنعيم وتطويل وتكثيف الشعر وإزالة الشعر الأبيض نهائياً (طريقة التحضير الصحيحة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الشعر القصير والخشن أو المجعد من أكثر الأشياء المزعجة وتعتبر أيضا من ضمن المشاكل التي تجعل المرأة تشعر بالإحراج، وكذلك يشعرون بعدم الثقة في النفس وبسبب هذا يرغبون في الحصول على شعر طويل ويكون ناعم وجذاب،

فمن صفات المرأة الجميلة هو جمال شعرها حيث أنه يؤثر تأثير كبير على شكل الوجه عامة فعندما يكون الشعر خشن أو قصير فقد تشعر بالخجل، وغير ذلك فأن توجد عدة مشاكل بالشعر غير هذه المشكلة ومنها مشكلة الشيب أو الشعر الأبيض وأيضا وجود القشرة بالرأس ويوجد العديد غير هذا،

ولكي نعالج مشكلة الشعر القصير والخشن لابد من إستخدام خلطة من ضمن الخلطات الطبيعية فخلطة القرنفل تعد من أحد الخلطات السحرية،

حيث أن القرنفل يكون له دور كبير في تطويل الشعر حتى يصل طول الشعر إلى الركب في أقل من شهر، وبجانب هذا يساعد القرنفل على فرد أو تنعيم الشعر المجعد ويمكن أن نستخدم في هذه الخلطة زيت القرنفل أو حبات القرنفل أو القرنفل المطحون.