كتالوج ماي واي شهر فبراير 2024.. تخفيضات 50% على منتجات العناية بالشعر والتجميل

انت الأن تتابع خبركتالوج ماي واي شهر فبراير 2024.. تخفيضات 50% على منتجات العناية بالشعر والتجميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم السيدات بمتابعة كتالوج ماي واي شهر فبراير 2024، لشراء ما يحتاجوه من مستحضرات تجميل للعناية بالشعر والبشرة بتخفيضات جيدة، فضلا عن جودة المنتج، حيث تحرص الشركة على تقديم تخفيضات تصل إلى 50% على بعض المنتجات.

كتالوج ماي واي شهر فبراير 2024

يستعرض موقع دوت الخليج، في هذا التقرير كتالوج ماي واي شهر فبراير 2024، من حيث المنتجات المطروحة والتخفيضات المقدمة، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

عروض ماي واي شهر فبراير

وصل سعر شاور جل 2000 مل إلى 121.25 بدلًا من 242.50 جنيهًا.

وصل سعر بودرة وجه كومباكت بيرلي إلى 165 بدلًا من 330 جنيهًا.

وصل سعر بلاشر ستيك إلى 140 بدلًا من 280 جنيهًا.

وصل سعر ماسك الذهب للبشرة إلى 40.50 بدلًا من 81 جنيهًا.

كتالوج ماي واي لشهر فبراير

وصل سعر ماسك الفحم لإزالة الرؤوس السوداء إلى 47.25 بدلًا من 72.40 جنيهًا.

وصل سعر مخمرية الجوري لتعطير وتنعيم الشعر إلى 26.50 بدلًا من 53 جنيهًا.

وصل سعر سبراي معطر للجسم إلى 130 بدلًا من 260 جنيهًا.

وصل سعر بلسم للشعر المصبوغ إلى 64 بدلًا من 128 جنيهًا.

أسعار عروض ماي واي شهر فبراير 2024