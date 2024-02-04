انت الأن تتابع خبر اتفرج : عبدالرحمن المطيري يوزع 8 مرسيدسات وجي كلاس آخر موديل على 8 أشخاص هدايا وبدون شروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزع مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري، 8 مرسيدسات وجي كلاس آخر موديل على 8 أشخاص هدايا وبدون شروط.

ووثق مقطع فيديو، المطيري يتحدث مع الأشخاص الذين سلمهم الهدايا، مستعرضا شكل السيارات وفخامتها، حيث أوضح أن سعر إحدى السيارات بلغ مليون ونصف.

وقال المطيري: راعي الطيب جاب الطيب كله، دخون الإماراتية سوت الشيء اللي يعجز عنه البراندات العالمية، مضيفا: هذا الكرم.