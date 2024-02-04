انت الأن تتابع خبر اتفرج : ضرب يوتيوبر مصرية شهيرة وإصابتها بجروح خطيرة بسبب خلاف على نسبة الأرباح على قناتها في يوتيوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت بلوغر مصرية شهيرة لحادث خطير خلال الأيام الماضية حيث قامت مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب المبرح مما تسبب لها في إصابات خطيرة .

وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن تفاصيل ما حدث من خلال فيديو ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يتعدون بالضرب على هذه البلوغر مما أدى لإصابتها بجروح قطعية باليد وصلت إلى 20 غرزة.

واتهمت السيدة أحد الأشخاص وابنه بارتكاب الواقعة بالتعاون مع شاب آخر وذلك بسبب اختلافات حول نسبة الأرباح الخاصة بقناتها على موقع "يوتيوب"، كما سبق وحاولوا نشر فيديوهات مخلة عنها في التعليقات ليساهموا في اغلاق القناة بشكل نهائي.

وأوضحت بأنها كان لديها تعاون سابق معهما ولكن بعد اكتشافها بأنهما يقومان بالتشهير ببعض السيدات انسحبت فورًا فهدداها بالتعدي عليها وضربها إن لم تستجب لطلباتهما حول الأرباح.

ومن جانبها أكدت الداخلية المصرية نجاحها في القاء القبض على المتهمين الذين اعترفوا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي عليها مقابل مبلغًا من المال.