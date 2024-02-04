انت الأن تتابع خبر قصة شاب تفاخر في المجالس بزواجه من قريبته رغم رفض والدها.. ويكشف الحيلة التي لجأ إليها لإتمام الزواج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المحامي "أحمد الجهيمي" عن قصة زواج شاب من قريبته رغم معارضة والدها، وتفاخره بذلك في المجالس.

رفض الأب

وقال المحامي خلال مقطع فيديو، إن الشاب تقدم لخطبة الفتاة عدة مرات، ولكن والدها كان يرفضه لعدم اقتناعه بأنه يصلح زوجا لابنته.

حيلة الشاب

وأشار إلى أن الفتاة كانت تسافر إلى دولة أوروبية للدراسة وذلك برفقة والدها، لافتا إلى أن الشاب استغل عودة والد الفتاة إلى المملكة، وتواصل مع الفتاة ونشأت بينهما علاقة عاطفية، واتفقا على الزواج.

الزواج

وأضاف، سافر الشاب إلى البلد التي تقيم فيها الفتاة، وتزوجها وكان أخيها الأصغر هو وكيلها. لافتا إلى أن الشاب عندما عاد إلى المملكة

تنقل بين المجالس وتفاخر بأنه تزوج قريبته رغم أنف والدها، ثم ندمت الفتاة على الزواج.

حل القضية