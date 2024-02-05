انت الأن تتابع خبر تحذير اصفر يثير الرعب في جدة .. الأرصاد السعودية تطلق إنذار عاجل وتحذيرات للسكان من هطول أمطار على هذه المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشغل الطقس في المملكة العربية السعودية بال العديد من المواطنين، حيث يرغب العديد من المواطنين في معرفة أحوال الأجواء بكافة المناطق داخل المملكة العربية السعودية، وبالأخص العاملين وطلاب المدارس والجامعات، ولذلك فمن خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس على محافظة جدة وذلك بعدما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم تنبيه إلى إمكانية هطول أمطار خفيفة ورعدية على محافظة جدة.



إنذار أصفر على محافظة جدة

لقد شمل الإنذار الذي تم إصداره العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، بالإضافة إلى ذلك الشعيبة، وبحرة، الجموم، الكامل، وأيضاً خليص، فيما أنه قد كشف المركز أن الإنذار قد يبدأ من تمام الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً.

كما أنه قد أعلن المركز الإنذار البرتقالي على المناطق التالية: العرضيات، أضم، و ميسان، وذلك ابتداء من الساعة 1:00 ظهرا ويستمر حتى تمام الساعة 9:00 مساء،

كما أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة تصاحبها رياح نشطة شديدة السرعة، مع وجود تدني أو شبه انعدام في مدى الرؤية، بالإضافة إلى ذلك تساقط البرد، وجريان السيول، وأيضاً حدوث صواعق رعدية.

كما أن المركز الوطني للأرصاد قد قام بالتأكيد في تقريره عن حالة الطقس اليوم وذلك مع تأكيده على استمرار توقعه بهطول أمطار رعدية متوسطة حتى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وبالتالي ستكون مصحوبة ببعض زخات من البرد بالإضافة إلى وجود رياح نشطة على بعض الأجزاء من مناطق حائل،

والقصيم بالإضافة إلى ذلك بعض الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين أنه قد لا تزال الفرصة مهيأة إلى هطول بعض الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومن الممكن أن تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أنه من المتوقع أيضاً أن يتكون الضباب على بعض الأجزاء من مناطق الشرقية،

والرياض، وأيضاً منطقة القصيم بالإضافة إلى ذلك مرتفعات عسير والباحة.وقد أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية المتواجدة على البحر الأحمر شمالية حتى شمالية غربية وذلك بسرعة 18-35 كم/ساعة وذلك على الجزئين الشمالي والأوسط،

كما ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية وقد تتحول تدريجياً إلى غربية وذلك بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وقد تصل إلى ما يزيد عن 45 كم/ساعة مع إمكانية تكون السحب الرعدية الممطرة وذلك على الجزء الجنوبي.

بالإضافة إلى ذلك ارتفاع الموج من نصف المتر وحتى متر ومن الممكن أن يصل إلى مترين ونصف مع إمكانية تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كما أن حالة البحر ستكون خفيف إلى متوسط الموج وقد يصل إلى مائج مع إمكانية تكون السحب الرعدية الممطرة على بعض الجزء الجنوبي،

فيما أنه قد تكون حركة الرياح السطحية المتواجدة على الخليج العربي شمالية غربية حتى شمالية شرقية وذلك بسرعة 10-20 كم/ساعة، وذلك مع توقع ارتفاع الموج إلى نصف متر، وتكون حالة البحر حينها خفيف الموج.

هل توقعات الطقس تكون صحيحة؟